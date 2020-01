Für den die Möbelhandelsgruppe XXXLutz war 2019 ein "Jahr der Superlative", wie Unternehmenssprecher Thomas Saliger (Bild) sagt. Die Firmengruppe investierte kräftig in Zukäufe in der Schweiz (u. a. Möbel Pfister), Deutschland (Möbel Roller) und Osteuropa (Übernahme von 22 Kika-Häusern). Der Umsatz stieg so im Vorjahr von 4,4 auf 5,1 Milliarden Euro.

Expansion

2020 geht die Expansion weiter, kündigt Saliger an. Mit der Vertriebsschiene Mömax steht der Markteintritt in Polen und der Schweiz bevor. Und insgesamt ist die Eröffnung von 14 neuen Standorten geplant. "Und wir werden vor allem auch 2020 die Preise am Markt vorgeben", so Saliger.