jö Bonus Club knackt 2-Millionen-Marke

Wie berichtet, konnte der neue jö Bonus Club binnen den ersten fünf Tagen eine Million Anmeldungen verbuchen . Und der Ansturm auf das händler- und branchenübergreifende Programm bleibt enorm: Nun, zwei Wochen nach dem Start, wurde bereits die Marke von zwei Millionen Anmeldungen geknackt. Alle jö Mitglieder haben die Möglichkeit, mit nur einer Karte die Bonuspunkte ("Ös") zu sammeln und gegen Vorteile bei den Partnern einzulösen. Von Anfang an mit an Bord sind u. a. die REWE-Gruppe (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg), die OMV, die Bawag, Pagro und Libro.

600.000 App-Downloads

Die Anmeldung zum jö Bonus Club muss aktiv durch den Konsumenten erfolgen und ist sowohl über die Anmeldeformulare bzw. die digitalen Anmeldestationen in den über 3.000 Geschäften der Partnerunternehmen, als auch online über jö-club.at sowie über die jö App möglich. „Die Kunden schätzen es, mit nur einer Kundenkarte oder einfach per App am Smartphone von den Vorteilen aller Unternehmen profitieren zu können. Und Spaß macht das Sammeln der Ös natürlich auch“, so das Geschäftsführer-Duo Ulrike Kittinger und Mario Günther Rauch (Bild). Auch sonst wurden die Erwartungen übertroffen: so wurden bis jetzt über 600.000 digitale und über 2.000.000 physische jö Karten ausgestellt, die jö App über 600.000 mal downgeloaded und bereits jetzt werde die neue Kundenkarte über 500.000 mal pro Tag beim Einkauf genutzt.

3,7 Mio. Kunden als Ziel

Bis Jahresende erwartet sich die Geschäftsführung, die Anzahl der jö Mitglieder auf 3,7 Millionen Kunden zu erhöhen. Die Anmeldung zum Club ist jederzeit möglich: mit der App am Smartphone und auf der Online-Plattform jö-club.at, wobei die physische Karte im Anschluss auf dem Postweg zugesandt wird. Darüber hinaus ist die Anmeldung mit dem jö-Anmeldeformular bei allen Partnern und über digitale Anmeldestationen in ausgewählten Filialen möglich. Dabei ist die jö-Karte sofort gültig.