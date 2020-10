Am Montagvomittag kommt es am Innsbrucker Landesgericht zum erneuten Showdown zwischen dem Tiroler Unternehmen kitzVenture und der Kanzlei "Greiter, Pegger, Kofler & Partner".

Schon bei der ersten Verhandlung am 4. Juni 2020 ging es rund. kitzVenture-Geschäftsführer Patrick Landrock brüllte in Richtung Gegenseite: "Schämen Sie sich eigentlich nicht, welchen Schaden Sie angerichtet haben. Es ist eine Schweinerei!"

Aber warum ist die Stimmung so angespannt? Zur Erinnerung: Die kitzVenture GmbH klagt die Innsbrucker Rechtsanwaltskanzlei Greiter, Pegger, Kofler & Partner auf Schadensersatz wegen fehlerhafter Beratung im Zuge der Erstellung eines Kapitalmarktprospektes. Den erheblichen Schaden daraus hatte die kitzVenture GmbH zu tragen, gefordert werden daher 557.840,51 Euro nebst Zinsen und Prozesskosten. Im Rahmen des Zivilprozesses sowie in weiteren Prozessen will die kitzVenture aber auch die Hintergründe der massiven Angriffe gegen das Unternehmen aufdecken.



Laut kitzVenture waren es grobe handwerkliche Fehler der Kanzlei, die 2016 zu jenem Desaster führten, die dem Unternehmen fast die Existenz gekostet hätte. "Wir haben uns mit Greiter, Pegger, Kofler & Partner auf eine Rechtsanwaltskanzlei verlassen, die in Westösterreich als eine der renommiertesten Kanzleien für Wirtschaftsangelegenheiten gilt", so Landrock. "Herausgekommen bei ihrer Tätigkeit für uns ist aber ein regelrechter Skandal rund um das veröffentlichte Kapitalmarktprospekt." Seitdem versuche sich die Kanzlei mit jeglichen juristischen Winkelzügen ihrer Verantwortung zu entziehen.

Mehrere Versuche zu einer außergerichtlichen Einigung sind fehlgeschlagen. Landrock: "Wir wurden einfach im Regen stehen gelassen." Und weiter: "Wir wollen, dass jene die Verantwortung übernehmen, die den Schaden aufgrund ihres rechtswidrigen Verhaltens verursacht haben und haben daher auch beim Bundesverwaltungsgericht Wien Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Des Weiteren bereiten wir zur Zeit eine Sachverhaltsdarstellung gegen eine Greiter, Pegger, Kofler & Partner-Anwältin an die zuständige Staatsanwaltschaft sowie eine Beschwerde an den Disziplinarrat der Trioler Rechtsanwaltskammer vor."



Mittlerweile hat die beschuldigte Kanzlei ihre eigene Vertretung vor Gericht niedergelegt und wird von der Kanzlei "Riess - Köll - Schneider" vor Gericht vertreten. Für Landrock ein eindeutiges Zeichen, dass die Gegenseite "nach dem letzen Strohhalm" greift. Ihm gehe es aber nicht nur um die Wiedergutmachung des finanziellen Schadens, sondern auch um die Wiederherstellung des guten Rufes seines Unternehmens. "Es wird Zeit, dass die Wahrheit in der gesamten kitzVenture-Causa ans Tageslicht kommt und unsere Reputation in der Öffentlichkeit wiederhergestellt wird. Und ich werde dafür sorgen, dass jeder - egal in welcher Position er ist - zur rechtlichen Verantwortung gezogen wird. Es wird hier in den nächsten Wochen noch einige Knalleffekte geben!", so die Kampfansage des kitzVenture-Boss'.