Jetzt muss die Gastro wieder zusperren. Das geht aus einem Regierungsentwurf der neuen Lockdown-Verordnung, die oe24 vorliegt hervor. Demnach darf nur mehr Lieferservice und Take-away angeboten werden - und auch das nur mehr von 6 bis 20 Uhr. Danach treten nämlich Ausgangsbeschränkungen ein.

Für alle betroffenen Gastronomen natürlich ein herber Schlag. Immerhin setzte bereits der erste Lockdown der Branche enorm zu. Jetzt werden aber die ersten bereits erfinderisch. Und so hat auch der Fast-Food-Riese McDonald's in Österreich neue Pläne, wie Sprecher Wilhelm Baldia verrät: „Die McDrive-Restaurants und unser Lieferservice McDelivery werden kein Problem sein, das läuft weiter wie immer“. Da inzwischen klar ist, dass die Regierung Zutrittsverbote plant, will man bei McDonalds vor den Lokalen sogenannte „Pick-up-Stationen“ einrichten, bei denen die Kunden ihre bestellten Produkte abholen.