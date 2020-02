oe24.TV gewinnt erstes Teletest-Duell gegen Puls 24

Der erste Werktag, an dem der Teletest erstmals beide österreichischen News-Sender - oe24.TV und Puls 24 - ausgewiesen und veröffentlicht hat, bringt einen klaren Sieg für oe24.TV.



Am gestrigen Montag, 10. Februar, hatte oe24.TV in der Gesamt-Zielgruppe 12+ einen Marktanteil von 0,33 Prozent, Puls 24 erreichte gestern 0,24 Prozent. Als gesamte Tagesreichweite (NRW 12+) verzeichnete oe24.TV gestern 170.380 Zuseher, Puls 24 kam auf 134.520.



oe24.TV punktete gestern vor allem mit seiner aktuellen Tages-Berichterstattung über Sturm-Tief Sabine, mit dem Rücktritt von Kramp-Karrenbauer und dem Justiz-Gipfel im Kanzleramt. Bei der Übertragung der Pressekonferenz nach dem Justizgipfel von Kanzler Kurz und Justizministerin Zadic erreichte oe24.TV einen Marktanteil von 2,0 Prozent, Puls 24 einen Anteil von 1,0 Prozent.



Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, vorläufig gewichtete Daten, personengewichtet 12+, Pressekonferenz: Zeitschiene 11:00 bis 12:00 Uhr