oe24.TV mit 2,8 Marktanteil (12-49) erstmals in Top 5 der Privat-Sender

Von 11 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 17 Uhr war oe24.TV sogar Nummer 1 aller TV-Sender in Österreich (nach Marktanteil 12-49 Jahre)

Sensationeller Quoten-Start für oe24.TV in den März. Am gestrigen Montag, 1. März, erreichte oe24.TV mit seiner Berichterstattung zu den weiteren Öffnungsschritten einen neuen Rekord-Tages-Marktanteil von 2,8 Prozent in der Werbezielgruppe der 12-49 Jährigen. Beim Gesamtpublikum (12+) betrug der Tagesmarktanteil 1,8 Prozent!

Von 11 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 17 Uhr war oe24.TV mit einem Marktanteil von 14,8 Prozent bzw. 6,4 Prozent in der Werbezielgruppe sogar die Nummer 1 aller in Österreich empfangbaren TV-Sender. Den Spitzenwert verzeichnete oe24.TV dabei von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr mit einem Marktanteil von 17,8 Prozent bei den 12-49 Jährigen.

Mit dem Tages-Marktanteil von 2,8 Prozent in der Werbezielgruppe schaffte es oe24.TV auch erstmals unter die Top 5 aller österreichischen Privat-Sender. Insgesamt verzeichnete oe24.TV über den ganzen gestrigen Tag 373.200 Zuseher (Tagesreichweite, 12+).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Zeitschiene personengewichtet, 1.3.2021 (vorläufig gewichtet)