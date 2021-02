ÖSTERREICH & oe24-Kombi in Wien Nummer 1 in der verbreiteten Auflage

Österreichweit rückt die ÖSTERREICH & oe24-Kombi in der verbreiteten Auflage auf Platz 2 hinter der "Krone Zeitung" vor

Laut der heute veröffentlichten Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK 2/20) ist die ÖSTERREICH & oe24-Kombi in Wien der mit Abstand am meisten verbreitete Zeitungstitel.

ÖSTERREICH & oe24 verbreiten in Wien laut neuer ÖAK im Wochenschnitt 315.723 Exemplare täglich und damit bereits viermal so viele Zeitungen täglich wie die in Wien zweitplatzierte "Kronen Zeitung". Die Gratiszeitung "Heute" hat ihre Auflagenzahlen der ÖAK für das gesamte Jahr 2020 nicht gemeldet.

Österreichweit ist die Kombi ÖSTERREICH & oe24 auf Platz 2 vorgerückt. Mit laut ÖAK im Wochenschnitt 479.985 Exemplaren täglich wird die ÖSTERREICH & oe24-Kombi in der verbreiteten Auflage nur noch von der "Kronen Zeitung" mit 678.287 verbreiteten Zeitungen pro Tag übertroffen.

ÖSTERREICH-Geschäftsführer Wolfgang Zekert: "Gerade in der für Gratiszeitungen besonders schwierigen Zeit des öffentlichen Lockdowns ist es oe24 & ÖSTERREICH mit der Verlagerung der Boxen von U-Bahn-und Öffi-Stationen zu Lebensmittel- und Supermärkten gelungen, die Frequenzrückgänge im öffentlichen Verkehr beinahe zu kompensieren. In Wahrheit hat sich in den Nicht-Lockdown-Monaten der positive Auflagen-Trend für ÖSTERREICH & oe24 ungebrochen fortgesetzt." Wolfgang Zekert zur Frage der ÖAK-Meldung trotz erschwerter Lockdown-Bedingungen: "Besonders in dieser herausfordernden Zeit war uns Transparenz gegenüber unseren Anzeigenkunden besonders wichtig. Dieser mutige Schritt wird nun mit der Nummer-2-Position (verbreitete Auflage) in Österreich belohnt."