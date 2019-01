Erste Start-up-Aktie an Wiener Börse

Die Wiener Börse startet heute ein neues Marktsegment für Klein- und Mittelunternehmen (KMU): Der "direct market plus" erleichtert diesen Firmen den Zugang zur Finanzierung über den Kapitalmarkt.

Erste Start-up-Aktie

Rund 10 Unternehmen werden zu Beginn in dem neuen Segment gelistet sein. Mit startup300 soll dann in dem neuen Bereich auch die erste Start-up-Aktie an die Wiener Börse kommen.

Offizieller Startschuss