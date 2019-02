Verkehrsunfälle, in die LKW involviert waren, haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Immer wieder werden Unfälle durch abbiegende LKW verursacht, bei denen sich andere Verkehrsteilnehmer im toten Winkel des Fahrzeugs befinden und deshalb vom Fahrzeuglenker nicht gesehen werden. Jüngstes Beispiel ist der tragische Tod eines 9-jährigen Jungen in Wien. Dieser war auch der Ausgangspunkt einer Online-Petition, die eine entsprechende technische Sicherheitsausstattung der Fahrzeuge fordert und bereits Tausende Unterstützer gefunden hat. Auch der heimische Verkehrsminister Norbert Hofer unterstützt die Forderung.

Neue Hofer-LKWs seit 2018 mit Abbiegeassistent

Ein anderer "Hofer" ist bereits einen Schritt weiter. Österreichs größter Diksontersetzt sich schon länger mit dem Thema Verkehrssicherheit auseinander und forciert sämtliche Optimierungen im LKW-Verkehr zum Schutz für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer. Bereits im Herbst 2018 hat sich der Lebensmittelhändler dazu entschlossen, alle LKW-Neuanschaffungen mit einem Abbiegeassistenten auszustatten. Diese technische Einrichtung erkennt Radfahrer oder Fußgänger im direkten Umfeld des Fahrzeugs und warnt den Fahrzeuglenker, damit dieser bei Bedarf eine Notbremsung einleiten kann.

Nachrüstung wird gerade geprüft

Zusätzlich wird der nachträgliche Einbau eines Abbiegeassistenten bei vorhandenen LKW im Fuhrpark geprüft. Denn höchste Sicherheit sei in allen Bereichen der Unternehmensphilosophie fest verankert, so Hofer.