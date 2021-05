Wieder Rekord-Quote für oe24.TV

336.000 Österreicher sahen am Dienstag oe24.TV. Topwerte für "Fellner! Live".

Der sensationelle Quoten-Lauf von oe24.TV geht weiter: Am Dienstag erreichte oe24.TV bereits einen Tages-Marktanteil von 2,5 % in der werberelevanten Zielgruppe der 12-bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Der nächstgrößte österreichische Nachrichtensender kam nur auf 0,8 %Marktanteil bei den 12-bis 49-Jährigen.

Bei allen TV-Zusehern (12+) erreichte oe24.TV beachtliche 1,7 %Tages-Marktanteil. Insgesamt sahen am Dienstag 336.000 Österreicher oe24.TV.

Nr.-1-Sender um 14 Uhr. Besonders beeindruckend war die Performance von oe24. TV am Dienstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr. Hier war oe24.TV bei den 12bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 11,3% sogar der stärkste TV-Sender des Landes. Über den ganzen Tag schaffte es oe24.TV bei den Quoten in die Top Ten aller TV-Sender und war sogar der drittstärkste österreichische Privat-TV-Sender!

172.000 sahen "Fellner! Live". Besonders stark waren am Dienstagabend einmal mehr die Quoten von Fellner! Live. 172.000 Zuseher waren am Abend bei der Polit-Talkshow mit Niki Fellner und Isabelle Daniel dabei. Zu Gast waren Bildungsminister Heinz Faßmann, FPÖ-OÖ-Chef Manfred Haimbuchner sowie das Kult-Duell Gerald Grosz gegen Sebastian Bohrn Mena, das in der werberelevanten Zielgruppe bis zu 5,6 %Marktanteil (23.15 bis 23.30 Uhr) erreichte.

Der Mai wird für oe24.TV damit zum Rekordmonat bei den Quoten: Im ganzen Monat liegt oe24.TV bei den 12-bis 49-Jährigen bereits bei 1,7 %Marktanteil -ein neuer Bestwert!