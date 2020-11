Hier kann man sich trotz Corona-Lockdown einen Adventkranz kaufen.

Ab heute ist Österreich wieder im Lockdown. In den kommenden 20 Tagen sind die meisten Geschäfte geschlossen – damit auch noch zum Beginn der Adventszeit. Wer noch keinen Adventkranz oder weihnachtliche Pflanzen erstanden hat, kann auch im Lockdown fündig werden. Viele Gärtnereien und Floristen setzen nun nämlich aufs Liefern von Gestecken, Weihnachtssternen und Co für die Weihnachtsdeko. Zudem dürfen Gärtnereien mit eigener Produktion auch im Lockdown an Ort und Stelle verkaufen. In einer Phase, in der die Menschen praktisch immer zu Hause sein müssen, hofft die Branche auf etwas Geschäft in der harten wirtschaftlichen Zeit.Trotz Lockdowns im Handel sind weiterhin viele wichtige Produkte auch weiter in Supermärkten zu haben. Interspar, Hofer und Lidl bieten weiter das volle Sortiment an. Die Supermärkte von Rewe (Billa, Merkur, Penny) hingegen nicht. Wer einen Adventkranz braucht, erhält ihn also auch bei Interspar und Lidl.

Wer dringend Schulbedarf (für Distance Learning), Büroartikel (für Homeoffice) oder auch Küchenhilfen oder Spielzeug braucht, für den gibt es bei Interspar und Hofer auch durchgehend die passenden Artikel.

Heimische Shops

Vorteil: Man unterstützt die heimische Wirtschaft, muss nicht bei Online-Riesen wie Amazon bestellen und dann womöglich auch noch auf die Lieferung warten. "Eine Beschränkung der bei Interspar, Hofer und Lidl Österreich seit Jahrzehnten üblichen Sortimente wäre gesetz- und verfassungswidrig", so die Händler in einer gemeinsamen Aussendung.

Zur Grundversorgung der Bevölkerung würden diese Sortimente auch während des Lockdowns weiterhin verkauft, "diese Vorgehensweise wurde eingehend rechtlich geprüft".