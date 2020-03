Altgold-Verkauf bei philoro

Mit unserem Edelmetallrechner können Sie ganz einfach den Wert von Schmuck, Zahngold, Münzen und Barren ermitteln, egal ob aus Gold, Silber oder Platin. Unser Edelmetallrechner orientiert sich an den aktuellen Börsenkursen der Edelmetalle. Durch unsere langjährige Erfahrung im Ankauf von Gold und anderen Edelmetallen wissen wir, worauf es ankommt. Ob ein einzelner Ring oder ganze Erbschaften, wir stehen für eine schnelle, transparente und unkomplizierte Bewertung mit hohen Altgold Ankaufspreisen.

Die philoro EDELMETALLE GmbH berücksichtigt als seriöser Anbieter bei der Wertermittlung nicht nur den Feingoldanteil, sondern auch den Anteil an Silber, Palladium und Platin.

Auf Basis unseres Altgoldrechners können Sie auch online schnell und unkompliziert den Wert ihres Altgoldes anhand der jeweiligen Legierung ermitteln – und wissen so schon vor der Einlieferung in welchem Rahmen sich der Ankaufpreis bzw. unser Angebot bewegen wird. Die Funktion lässt sich an einem einfachen Beispiel verdeutlichen:

Der Goldpreis wird im Altgoldrechner im Bezug zum Gewicht der jeweiligen Legierung in Gramm angegeben. Bei einem Feingehalt von 750 bzw. 18 Karat liegt der Preis z.B. bei 30,90 Euro/Gramm (12.03.2020 12:30 Uhr).



Eine 10 Gramm schwere Kette mit der Feinheit von 750/18 Karat hätte ein Wert von 309,00 Euro.

Beispiel: 10g x 30,90 = 309,00 Euro

© Philoro

So einfach können Sie den Wert Ihres Edelmetallschatzes bestimmen:



Sortieren Sie zuerst Ihre wertvollen Gegenstände nach der Stempelung (Feinheit bzw. Karat).

Wiegen Sie die unterschiedlichen Edelmetalle ab.

Wählen Sie die korrekte Feinheit aus und tragen das Gewicht Ihres Edelmetalls in Gramm in den philoro Edelmetallrechner ein.

Der aktuelle Wert wird Ihnen automatisch angezeigt.

Jetzt können Sie entscheiden, ob Sie Ihre Schätze verkaufen möchten.

Für den Altgoldankauf sind alle Legierungen interessant, bezahlt wird der Goldanteil. Darüber hinaus wird Goldschmuck zumeist in 750er, 585er und 333er Legierungen angeboten. Gold-, Silber- und Platinschmuck trägt üblicherweise einen Stempel, der Aufschluss über die verwendete Metalllegierung gibt. Dieser sagt aus, wie hoch der jeweilige Gold-, Silber- oder Platinanteil ist. Das Restgewicht besteht meist aus unedlen Metallen, die hinzulegiert wurden, um die Härte und Farbe zu beeinflussen und den Metallpreis zu senken.

© Philoro

So funktioniert der philoro Altgoldrechner

Online-Formular ausfüllen

Damit wir Ihnen eine problemlose Abwicklung garantieren können, füllen Sie bitte das Online-Formular nach bestem Wissen und Gewissen aus und unterschreiben dieses (das generierte Dokument können Sie danach auch ausdrucken). Bitte verwenden Sie im Edelmetallrechner nicht den "Back"- oder "Zurück"-Buttons Ihres Browsers, sondern nur den ZURÜCK-Button unterhalb des Edelmetallrechners. Bestätigung/Ankaufsangebot

Sobald Sie Ihren Verkauf übermittelt haben, erhalten Sie automatisch eine Eingangsbestätigung. Unser Ankaufsangebot erhalten Sie per E-Mail, nachdem die Ware bei uns eingetroffen und geprüft worden ist. Ablieferung der Ware

Sie können die Ware auf eigenes Risiko versenden oder in einer unserer Filialen persönlich abgeben. Bitte verpacken Sie Ihr Edelmetall in einem neutralen Karton. Die Verpackung sollte so gewählt werden, dass möglichst keine Rückschlüsse auf den Inhalt erkennbar sind. Prüfung

Nach Wareneingang überprüfen wir Ihre Einlieferung und ermitteln das tatsächliche Gewicht und die Edelmetalllegierung der eingereichten Gegenstände. Wir ermitteln den Wert Ihres Edelmetalls mittels neuester Technologie wie z.B. einem RFA-Röntgengerät. Bezahlung

Anhand dieser Ermittlung errechnen wir Ihnen den Ankaufspreis auf Basis des aktuellen Edelmetallkurses. Sie erhalten sodann ein verbindliches Angebot per E-Mail, telefonisch oder auf schriftlichem Wege. Wenn Sie unser Angebot akzeptieren, überweisen wir Ihnen den entsprechenden Betrag auf das von Ihnen angegebene Bankkonto.

Mehr Information: philoro Altgold-Ankauf



© Philoro