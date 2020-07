Der „In Gold We Trust“-Reports mit dem Titel "Aufbruch in eine goldene Dekade" ist der Goldstandard aller Goldstudien.

Am 27. Mai 2020 erschien die 14. Ausgabe des alljährlich erscheinenden „In Gold We Trust“-Reports mit dem Titel "Aufbruch in eine goldene Dekade". In 17 Kapiteln und auf 352 Seiten analysieren die Autoren Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek verschiedenste Einflussfaktoren des Goldpreises.

Der Goldstandard aller Goldstudien

Der mehr als 300 Seiten starke In Gold We Trust-Report ist weltweit renommiert und wurde vom Wall Street Journal zum „Goldstandard aller Goldstudien“ geadelt. Die letztjährige Ausgabe wurde insgesamt mehr als 1,8 Millionen Mal heruntergeladen und geteilt. Damit zählt der in diesem Jahr zum 14. Mal erscheinende In Gold We Trust-Report international zu den meistgelesenen Goldstudien. Neben der deutschen und der englischen Version erscheint die jährliche Publikation seit 2019 auch auf Chinesisch. Die zweite Auflage der chinesischen Version des In Gold We Trust-Reports erscheint im Herbst.

Der In Gold We Trust-Report 2020 behandelt unter anderem folgende Themen:

Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse am Goldmarkt in den vergangenen Monaten

Eine Analyse der Auswirkungen der Coronakrise auf den Goldpreis

Die zunehmende Bedeutung des Goldes in Zeiten der De-Dollarization

Silber – bereit für einen Höhenflug?

Gold und Kryptowährungen

Goldminenaktien: Der Bullenmarkt hat begonnen

Ausblick auf die Goldpreisentwicklung in dieser Dekade: Ein Goldpreis um 4.800 USD ist selbst bei einer konservativen Kalibrierung unseres Goldpreismodells in 10 Jahren zu erwarten.

Weitere Höhepunkte dieser Ausgabe sind Exklusivinterviews mit:

Luke Gromen: „A Deep Dive into the Geopolitics of Oil, Gold, and Money“

Terry Heymann (World Gold Council): „Ein Überblick über die ESG-Maßnahmen der Goldminenunternehmen“

