Ihre Geschichte in vier Teilen nacherzählt. Zweiter Teil: das Mittelalter.

Die Goldmünze des Morgenlandes

Doch werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick in Richtung Osten. Was gab es dort für Münzen? Welche Herrscher schmückten sich mit ihnen? Welche führten damit ihre Kriege?



Eine der bekanntesten Goldmünzen des Morgenlandes ist der Dinar. Der Kalif Abdalmalik (entstammte dem Geschlecht der Umyyaden, deren Kalifat sich über große Teile Südwestasiens, Nordafrika sowie die Iberische Halbinsel erstreckte) verordnete im Jahr 696 eine Münzreform. So sollten die byzantinischen (bzw. oströmischen) Goldmünzen ersetzt werden, die bis dahin in Verwendung waren, denn Abdalmalik führte mehrere Kriege gegen die Byzantiner, so zum Beispiel um die Herrschaft in Syrien, Ägypten und Palästina.



Als Vorbild diente jedoch wieder eine Byzantiner-Münze und zwar der von Konstantin initiierte Solidus. Anfangs zeigte die Münze das Porträt des Kalifen. Im Zuge des religiösen Bilderverbots veränderte sich die Münzmotivik. Fortan wurde die Gestaltung von muslimischen Inschriften bestimmt. Noch heute steckt das Wort „Dinar“ in den Bezeichnungen mehrerer Währungen, so zum Beispiel in den Algeriens oder Tunesiens.



Silber wird das neue Gold

Auch diesmal sind es die damaligen Könige und Kaiser, die für die Forschungsgegenstände der heutigen Numismatik sorgen. Einer ist hierbei als erstes zu nennen: Sie kennen ihn als frühmittelalterlichen Bildungsreformer, Feldherr und Begründer des westeuropäischen Kaisertums – Karl der Große (747/748–814). Ab dem Jahr 792 drückt er der Münzwelt buchstäblich seinen Stempel auf. Mit seiner Münzreform wird die Gold- und Silberwährung gegen eine reine Silberwährung ersetzt.

Die Silbervorkommen im Reich sind umfangreich. Gold dagegen muss über den langen Weg aus dem Orient importiert werden. Damit ist es für den Monarchen entschieden und Silber bestimmt fortan die Münzprägungen des frühen Mittelalters.

Karls Münzwährung besitzt drei Einheiten: Das Pfund (lat. librum) entspricht 20 Schillingen (lat. solidi) und 240 Pfennigen (lat. denarii). Geprägt wird allerdings nur der Pfennig. Die anderen beiden Stückelungen dienen lediglich als Recheneinheiten. Bereits Karls Vater, König Pippin von Franken, hat im Jahr 755 das Münzrecht zu einem königlichen Privileg erklärt. Unter seinem Sohn wird dieses Recht entscheidend ausgeweitet.



Münzen aus dem Kloster

Zwar hat Karl Silber zum Metall des Mittelalters gemacht, Schluss mit den Goldprägungen ist aber erst nach der Regierungszeit Ludwig des Frommen (778–840), Karls Sohn. Die nächsten Goldmünzen lassen bis ins 12. Jahrhundert auf sich warten. Silber gewinnt die Oberhand als europäisches Münzmetall.



Statt eigene Prägungen zu verbreiten und mit den Einnahmen Kriege zu führen, macht Ludwig der Fromme etwas Anderes: Ganz seinem Namen nach verleiht er im Jahr 833 das königliche Münzprägerecht als Baukostenbeitrag an das Kloster Corvey. Damit kommt dem Kloster ein hohes Privileg zu, das hohe Einnahmen garantiert. Dem Hersteller der Münzen steht nämlich die Differenz zwischen Nominalwert und Herstellungskosten zu. Doch das hatte Folgen ...



Von der Münze zum Münzblech

Mit der Zeit nimmt Kaiser Ludwigs Einfluss ab. Die frühen Handelszentren des Mittelalters werden geboren und schnell beanspruchen die mittelalterlichen Städte das Münzrecht für ihre Märkte. Die Anzahl der Prägungen steigt inflationär an. Gewicht und Feinheit verringern sich bei den „Stadtmünzen“ dramatisch. Die Münze wird zu einem dünnen Blech oder, ihrem lateinischen Namen nach, zum Bractea.



Zwar ist Fälschung und Verfälschung von Münzen bereits seit der Antike ein Kapitalverbrechen, doch gilt dies nicht für die Münzverschlechterung durch Veränderung des Münzfußes. Mehrmals in der Geschichte des Mittelalters werden Münzen deshalb entwertet und von den Bürgern zurückgefordert. Der Verruf von Münzen stürzt die Menschen ins Leid, woran sich aber nicht alle damaligen Herrscher zu stören scheinen.

Bis ins 14. Jahrhundert hinein sind Brakteate die gängigste Münzart. Selbstverständlich geben die verschiedenen Königshäuser den Münzbildern während ihrer Regentschaft eine jeweils eigene Note mit.



Große Nominale aus Italien

Die Städte entwickeln sich bestens und der Umschlag auf den Marktplätzen steigt weiter an. Größere Münznominale werden gebraucht. In Europa nimmt Italien eine Vorreiterrolle ein und reagiert als erstes auf diesen Bedarf: Um das Jahr 1000 wird hier der Grosso ins Leben gerufen. Die etwa 2,1 Gramm schwere Silbermünze entspricht 24 Pfennigen. Natürlich ist das nichts im Vergleich zu unseren heutigen Kilomünzen, wie Kookaburra oder Koala – diese lassen sich aber auch schwerlich als Währung nutzen.



Der Grosso wird bis ins 14. Jahrhundert geprägt. Später orientiert sich der französische König Ludwig IX. (1214–1270) an der Münze und kreiert 1266 den Gros Tournois, übersetzt der dicke Turnose. Die französische Silbermünze findet viele Nachahmer, unter anderem in den Niederlanden.



Das goldene Zeitalter ist zurück

Italien ist nicht nur der Erfinder großer Silbernominale, sondern bringt auch die Goldmünzen zurück nach Europa. Etwa zeitgleich, um 1252, beginnen die Städte Florenz und Genua mit dem Prägen neuer Goldmünzen. Der Floren (ital. Fiorino d’oro, auch als Goldgulden bezeichnet – Abb. 1) und der Genovino d’oro läuten das neue europäische Goldmünzenzeitalter ein. Ein wesentlicher Grund für das Gold Comeback waren die wieder aufgenommenen Handelsbeziehungen mit dem Orient aufgrund der Kreuzzüge.

Die Münzen finden viele Nachfolgeprägungen: Pierreale d’oro (Sizilien, 1282) oder Petit Royal d’oro (Frankreich, 1296) sind nur zwei Beispiele. Die Liste kann jedoch beliebig erweitert werden.





© Philoro.at

© Philoro.at

© Philoro.at

Ebenfalls ab 1296 wird die Masse d’or Münze geprägt: Mit dem Gewicht von zwei Florentinern und dem Feingehalt von 22 Karat bekommt die Münze den Beinamen „falscher doppelter Floren“. Die von Edward III. (1312–1377) ins Leben gerufenen englischen Goldmünzen Florin (1343) und Noble (ab 1344 – Abb. 2) bestimmten den Nord- und Ostseehandel zu dieser Zeit maßgeblich.32 Jahre nach dem Goldgulden bringt auch Venedig eine eigene Goldmünze heraus. Im Jahr 1284 erscheint erstmals der Dukat oder auf Italienisch Zecchine (von ital. Zecca = Prägeanstalt – Abb. 3). Die 3,49 Gramm schwere Münze mit einer Feinheit von 986/1000 mausert sich zur stabilsten Währung und das über Jahrhunderte hinweg. Bis 1797 wird die Münze mit gleichem Münzbild und immer ähnlichen Feingewicht produziert. Den Höhepunkt ihrer Verbreitung findet sie im 14. und 15. Jahrhundert – in dieser Periode gilt der Dukat als Welthandelsmünze.

Die fast vergessene Goldmünze

Neben Goldgulden (bzw. Floren) und Dukat wird eine Münze oft vergessen: Der Saluto oder auch Carlino. Dabei entsteht die Münze noch vor dem venezianischen Dukaten. Karl I. (1227–1285) führt seinerzeit eine weitreichende europäische Münzreform durch. Der Saluto (ital. saluto d’oro) hat 4,44 Gramm, war also etwa ein Gramm schwerer als der Goldgulden. Ergänzt wird die Karl´sche Währung durch den halben Saluto und eine Silbermünze, den Saluto d’argento. Sie entspricht 1/14 der Goldmünze. Orientiert hat sich der König von Sizilien und Neapel an Groschen und Gros Tournois.