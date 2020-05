hre Geschichte in vier Teilen nacherzählt. Vierter Teil: die Moderne.

Von Heinrich VII. bis Winston Churchill

Doch zurück zu den englischen Münzen. Was folgte eigentlich nach der englischen Guinea? Der Sovereign (Abb. 3) löste sie im Jahr 1817 ab. Und doch ist das nur die halbe Wahrheit, denn eigentlich ist der Sovereign älter als die englische Guinea. Bereits von Heinrich VII. (1447–1509) wurde die edle Goldmünze geprägt und war dann auch die Goldmünze Elisabeth I. (1533–1603), die durch ihren Kampf gegen die spanische Armada in die Geschichte einging. Als die Goldmünze Anfang des 19. Jahrhundert zu neuer Bedeutung fand, belief sich der Wert auf 20 Schilling bzw. ein Pfund Sterling. Durch den ersten Weltkrieg musste die Produktion des Sovereign eingeschränkt werden. Die letzte offizielle Prägung „polierte Platte“ fällt in die Amtszeit Winston Churchills (1874– 1965) und auf das Jahr 1925. Wie kommt es dann, dass sie sich noch heute im Sortiment von philoro befindet? 32 Jahre später entschied sich die Royal Mint die Münze als Anlageprodukt fortleben zu lassen, wodurch sie zu Beliebtheit außerhalb des britischen Eilands gelangte.





Zum Ende des 18. Jahrhunderts entstanden viele uns heute noch bekannte Währungen in ihrer später üblichen dezimalen Form. Europäischer Vorreiter war der französische Franc (Abb.1), der 100 Centimes gegenüberstand. Abgeschaut hatten sich die Franzosen das System vom amerikanischen USDollar (1785): Ein Dollar entsprach hier je 10 Dimes, 100 Cents oder 1000 Mills. Als Tochterstaat Frankreichs übernahm die Schweiz bald auch den neuen Münzstandard und die Schweizer Franken feierten ihre Geburt sowie kurz darauf auch die Belgischen Franken (1832). Nach und nach entwickelten sich dadurch in Europa ähnliche Münzverhältnisse. Eine Tatsache, die nicht folgenlos bleiben sollte.Im Jahr 1865 machten sich die Länder Frankreich, Belgien, Italien und die Schweiz ein besonderes Weihnachtsgeschenk: einen länderübergreifenden Münzstandard, festgeschrieben in den Statuten der Lateinischen Münzunion. Vorbild und Orientierungspunkt war der Franc mit seinem bimetallischen Gold-Silber-Standard. Es galt das Wertverhältnis 1:1, d.h. 2 silberne 5 Franc-Stücke kamen einem 10 Franc-Goldstück gleich. Betrachtet man das Masseverhältnis 2,9032 g Feingold gegenüber 45 g Feinsilber belief sich dieses demnach auf 1:15,5.Alle Unionsmitglieder mussten die Münzen der jeweils anderen Nationen annehmen, wenn auch bei Silber auf 100 Francs beschränkt. Die Impulse für die Begründung des neuen Münzbundes waren ganz unterschiedlich: War es für die einen der erste Schritt in Richtung einer europäischen Vereinigung, sahen es andere als Möglichkeit, die Machtposition gegenüber den vertragsunterzeichnenden Nationen zu schärfen. Der Münzstandard fand etliche Nachahmer, wenn sich auch die Mehrheit gegen eine Unterzeichnung des Unionsvertrags entschied, so z.B. Spanien, Finnland oder Rumänien.Das Verhältnis von Silber- und Goldmünzen änderte sich aufgrund von Preisschwankungen zu Ende des 19. Jahrhunderts erheblich. Kurzfristig befand es sich sogar bei 1:100. Das stand im Gegensatz zu den im Vertrag vereinbarten Werten, wodurch die jeweils wertvollere Münzsorte angehäuft oder eingeschmolzen sowie die andere als Zahlungsmittel eingesetzt wurde – in der Ökonomie auch als Gresham‘sches Gesetz nach Thomas Gresham (1519–1579) bezeichnet. Die Folge war ein Mangel der einen Münzsorte gegenüber einem Überbestand bei der anderen. Noch gravierender war, dass die Münzunion das Drucken von Papiergeld nicht ausschloss. Italien und Griechenland druckten so viel Papiergeld, sodass es zur Inflation kam. Silbermünzen waren zu dieser Zeit in diesen Ländern Mangelware.Kurzfristige Rettung erhofften sich die Mitgliedstaaten durch die Einführung des Goldstandards 1885. Für den beginnenden Ersten Weltkrieg wurde jedoch eine beachtliche Geldmenge benötigt, woraufhin sich bereits 1914 die Beendigung der Lateinischen Münzunion ankündigte und 1926 faktisch vollzogen wurde. Auch der Goldstandard wich mit den Jahren: Durch die Bankenkrise in den 1930er-Jahren wurden Liquiditätszuschüsse benötigt, die bei Wahrung der Golddeckung nicht hätten getätigt werden können.Spätestens ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschwanden Gold- und Silbermünzen schrittweise vollständig aus dem Zahlungsverkehr. Das Papiergeld hatte die Oberhand gewonnen. Dennoch galten Münzprägungen nicht als Seltenheit. Ganz im Gegenteil, die Anzahl der Münztypen verdoppelte sich sogar im Vergleich zum vorangegangenen Jahrhundert. Das lag zum einen daran, dass die Anzahl der Staaten weltweit wuchs und zum anderen vermehrt Sammler- und Gedenkmünzen geprägt wurden. Außerdem hielt eine neue Art von Münzen in den Prägeanstalten Einzug.Die Geburtsstunde der Anlagemünze fällt auf das Jahr 1967 und den Geburtsort Südafrika. Eine 22 Karat Rotgoldlegierung und ein Gewicht von 33,93 g waren die Kennwerte des ersten Vertreters einer neuen Art von Münzen. Einige mögen es bereits erraten haben: Es ist der Krugerrand (Abb.3) – die älteste Goldanlagemünze der Welt. Im Heimatland Südafrika gilt die Münze als offizielles Zahlungsmittel, ihr Wert bemisst sich aber am weitaus höheren und stetig aktualisierenden Goldpreis. Seit den 1980er-Jahren wurden auch kleinere Stückelungen zu ½, ¼ und 1/10 oz herausgegeben. 2007 erschien erstmals die 1 kg Feingold Krugerrand Münze. Im Jubiläumsjahr 2017 sind neben der Sonderausgabe 50 Jahre Tribute Münze auch der Krugerrand in Silber und Platin erschienen.Kennen Sie Randy? Nein? Alle Münzliebhaber unter Ihnen haben mit Sicherheit schon einmal den Springbock auf der KrugerrandMünze gesehen. Gestatten, Randy! Inzwischen ist das Design des südafrikanischen Wappentieres schon 70 Jahre alt, damit aber 55 Jahre jünger als sein „Münzmotivbruder“, das Porträt Paul Krugers (1825– 1904). Seinen Platz auf der Münze hatte sich Kruger aufgrund seiner Verdienste um die südafrikanische Unabhängigkeit sowie seine Amtszeit als Präsident des Landes gesichert. Erst auf der Krugerrand Münze fanden die beiden Motive Paul und Randy zueinander. Vorher konnte man sie zum Beispiel vereinzelt auf dem Pond ab 1892 oder auf dem Rand ab 1961 bestaunen.Das Vorbild des Krugerrand machte Schule und weitere Feingold- und Feinsilbermünzen für Anlagezwecke feierten ihre Erstprägung. Die Kanadier machten 1979 den Anfang und gaben den Maple Leaf (Abb.4) mit dem berühmten kanadischen Ahornblatt heraus. Der Startschuss für eine „Münzpräge-Rallye“ war gefallen: Nur drei Jahre später folgte die chinesische Anlagemünze mit bärigem Motiv, der China Panda. Im Jahr 1986 warteten sowohl die Amerikaner als auch die Australier mit ähnlichen Produkten auf: American Eagle und Australian Kangaroo. Um die Gruppe der bekanntesten Anlagemünzen noch komplett zu machen: Ein Jahr später reihten sich die Britannia des Vereinigten Königreichs sowie 1989 der österreichische Wiener Philharmoniker (Abb.5) noch mit ein.Das Motto „Big is beautiful” gilt wohl nirgendwo mehr als bei Gold, das dachten sich auch die Prägeanstalten der beliebtesten Anlagemünzen und kreierten in den 2000ern für Ihre kleinen Schätze einen ganz großen Bruder. Erstling war „Big Phil“ 2004, der insgesamt 31 kg bzw. gut 1000 Unzen auf die Waage brachte. Die nächste Stufe erklomm der „Big Maple Leaf“ 2007 mit 100 kg. Das absolute Schwergewicht unter allen Münzen weltweit ist jedoch das „Red Kangaroo“ oder auch „Monster Kangaroo“: 1000 kg wiegt die 2012 geprägte Großgoldmünze der australischen Prägeanstalt Perth Mint.Sie haben es bereits gelesen, im Jahr 2017 feiert der Anlageklassiker Krugerrand sein 50jähriges Jubiläum. Dass die Welt der Anlagemünzen aber nicht nur Altes, sondern auch noch jede Menge Neues zu bieten hat, beweisen nicht nur die jährlich neu erscheinenden Prägejahrgänge mit zum Teil wechselnden Motiven, sondern auch die ein oder andere Münzanlagenovität: In diesem Jahr erschien erstmalig die Mozart Coin in Gold und Silber. Die Anlagemünze zeichnet sich durch eine besonders hohe Feinheit von 999,99 bei Gold und 999,9 bei Silber aus. Gewidmet ist die österreichische Münze dem berühmten Komponisten der Wiener Klassik, Wolfgang Amadeus Mozart, sowie seiner Geburtsstadt Salzburg.