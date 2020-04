Glänzend, Wertvoll, Faszinierend – die Münze

Wie sahen die ersten Münzen aus? Wo hatte die Münze Ihren Ursprung? Wir begeben uns auf einen Streifzug zu den Anfängen, Höhe- und Wendepunkten dieser Geschichte. Lassen Sie uns auf Spurensuche gehen und begleiten Sie uns in das Reich der Perser, die griechische Antike und das Römische Imperium, in das Mittelalter und die Gründerzeit.

Die ersten Münzen

Mit der heutigen Gold- oder Silbermünze hatten die ersten Münzen nicht viel gemein: Sie waren weder kreisrund, mit einem Herrscherbild oder gar einem Nominalwert versehen. Stattdessen waren es kleine ausgewogene Edelmetallhäufchen aus Elektron (Abb. 1). Das Metall war also ein anderes. Oder etwa doch nicht? Richtig, denn Elektron ist nichts anderes als ein Gemisch aus Gold und Silber.



Ursprünglich wurde die Legierung für ein eigenes Metall gehalten. Heute findet Elektron keine Anwendung mehr für die Prägung von Münzen. Datiert werden die kleinen Metallklumpen auf das 6. Jahrhundert v. Chr. und waren im damaligen Perserreich verbreitet.

Krösus Münzreform

Kennen Sie den Ausdruck „Reich wir Krösus“? Genau dieser Krösus war es, der den ersten Schritt in Richtung Münze im heutigen Sinne machte. Krösus war lydischer König (Lydien = Reich in der heutigen Westtürkei entlang der Mittelmeerküste) und bekannt für seinen unermesslichen Reichtum. Um 560 v. Chr. führte er eine Münzreform durch. Dadurch wurden die Elektronhäufchen im Handel abgelöst.



Silber und Gold entwickelten sich seitdem zu den führenden Münzmetallen. Denn Krösus setzte die beiden Edelmetalle in ein festes Verhältnis zueinander: Ein Goldstater (Name der Goldmünze) mit ca. 8 g entsprach 10 Silberstateren (Name der Silbermünze). Ein neues Handelsmedium war geboren und verbreitete sich von Kleinasien entlang der Mittelmeerküste in ganz Griechenland.

Die Silbermünzen Athens

Athen war die Perle der Antike, hier florierte Handel, Politik und Kultur. In der griechischen Hauptstadt können sich Touristen auch heute noch ein Bild davon machen. Kein Wunder also, dass die antike Stadt Athen auch zur Quelle einer der berühmtesten Münzen dieser Zeit wurde.



Die Drachme (Abb. 2) war die Silbermünze der Griechen. Als attische Drachme war der in Athen beheimatete Prägetyp bekannt. Entstanden ist dieser um 500 v. Chr. und hat von da an regional wie überregional zahlreiche Nachahmer gefunden. Diese Münze ging in die Geschichtsbücher ein, da sie etwa 170 Jahre lang Bestand hatte. Auch für die spätere Währung der Griechen, die erst mit der Euroeinführung abgelöst wurde, zählte sie als Vorbild und vor allem Namensgeber.

Die erste „Weltwährung“

Alexander der Große war einer der mächtigsten Feldherrn des 4. Jahrhunderts v. Chr. Durch seine Eroberungen hatte er Unmengen an Silber erbeutet. Diese überstiegen bis dato den Silberbesitz jedes anderen Griechen! Doch anstatt einen Palast aus Silber zu bauen, startete der makedonische Feldherr eine der größten Münzemissionen der Antike. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Ein Heer, das Krieg führen soll, muss auch bezahlt werden und das geschah mithilfe der Silbermünzen Alexanders.



Die Münzen des antiken Königs wurden in Hunderten Münzstätten in Europa und Asien hergestellt. Ungeachtet dessen wiesen die Münzen eine beeindruckende Einheitlichkeit auf, die sie für den Historiker zu einer der ersten internationalen Silberwährungen macht. Bis weit nach seinem Tod wurde der von Alexander geprägte Münztyp fortgeführt, so beliebt war sein Silbermünzmodell!

Münzen für das römische Heer

Auch die Römer führten Kriege und mussten ihre Soldaten entlohnen. Die römische Währung hieß jedoch nicht Drachme, sondern Denar (Abb. 3). Der Denar wog etwa 4,5 g und entsprach einem Zehntel der vorherigen Geld- und Gewichtseinheit, dem römischen Bronze-As. Entstanden ist die römische Silbermünze um 211 v. Chr. auf dem Höhepunkt des Zweiten Punischen Krieges.



Fast 500 Jahre lang war der Denar im antiken Rom im Einsatz – also noch viel länger als die Tetradrachme Alexander des Großen. Die neue Silbermünze der Römer war dadurch ein großer Erfolg. Sie gilt sogar als Vorläufer des Pfennigs, den die meisten noch von den vorhergehenden deutschen Währungen kennen.

Tod durch Münzprägung

Alleinherrscher auf Lebenszeit – diesen mächtigen Titel wollte der berühmte Gaius Julius Caesar auch optisch zur Schau stellen. Deshalb versah er den silbernen Denar mit seinem Porträt. Das galt im antiken Rom als absoluter Fauxpas, den bis dahin nur die despotischen Könige in Griechenland gewagt hatten. Nur wenige Monate nach seiner Ernennung im Jahr 44 v. Chr. wird Julius Caesar vom Senat ermordet. Zufall? Wohl eher nicht.

Konstantins Hafen der Sicherheit

Ab der Herrschaftsperiode von Gaius Julius Caesar nahm der Silberanteil des Denars ab und die Währung verlor mit der Zeit an Wert. Schlussendlich verkam der Denar zu einer Kupfermünze. Etwas anderes musste her.



Kaiser Konstantin wollte daraufhin eine stabile Goldmünze prägen. Diese sollte den Aureus ablösen, der bis dahin als römische Goldmünze diente. Es war die Geburtsstunde des Solidus (lat. dauerhaft, unerschütterlich). Seinem Namen wurde die Münze mehr als gerecht und bestand über 1000 Jahre lang.

Die Goldmünze des Morgenlandes

Doch werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick in Richtung Osten. Was gab es dort für Münzen? Welche Herrscher schmückten sich mit ihnen? Welche führten damit ihre Kriege?



Eine der bekanntesten Goldmünzen des Morgenlandes ist der Dinar. Der Kalif Abdalmalik (entstammte dem Geschlecht der Umyyaden, deren Kalifat sich über große Teile Südwestasiens, Nordafrika sowie die Iberische Halbinsel erstreckte) verordnete im Jahr 696 eine Münzreform. So sollten die byzantinischen (bzw. oströmischen) Goldmünzen ersetzt werden, die bis dahin in Verwendung waren, denn Abdalmalik führte mehrere Kriege gegen die Byzantiner, so zum Beispiel um die Herrschaft in Syrien, Ägypten und Palästina.



Als Vorbild diente jedoch wieder eine Byzantiner-Münze und zwar der von Konstantin initiierte Solidus. Anfangs zeigte die Münze das Porträt des Kalifen. Im Zuge des religiösen Bilderverbots veränderte sich die Münzmotivik. Fortan wurde die Gestaltung von muslimischen Inschriften bestimmt. Noch heute steckt das Wort „Dinar“ in den Bezeichnungen mehrerer Währungen, so zum Beispiel in den Algeriens oder Tunesiens.

Silber wird das neue Gold

Auch diesmal sind es die damaligen Könige und Kaiser, die für die Forschungsgegenstände der heutigen Numismatik sorgen. Einer ist hierbei als erstes zu nennen: Sie kennen ihn als frühmittelalterlichen Bildungsreformer, Feldherr und Begründer des westeuropäischen Kaisertums – Karl der Große (747/748–814). Ab dem Jahr 792 drückt er der Münzwelt buchstäblich seinen Stempel auf. Mit seiner Münzreform wird die Gold- und Silberwährung gegen eine reine Silberwährung ersetzt.

Die Silbervorkommen im Reich sind umfangreich. Gold dagegen muss über den langen Weg aus dem Orient importiert werden. Damit ist es für den Monarchen entschieden und Silber bestimmt fortan die Münzprägungen des frühen Mittelalters.

Karls Münzwährung besitzt drei Einheiten: Das Pfund (lat. librum) entspricht 20 Schillingen (lat. solidi) und 240 Pfennigen (lat. denarii). Geprägt wird allerdings nur der Pfennig. Die anderen beiden Stückelungen dienen lediglich als Recheneinheiten. Bereits Karls Vater, König Pippin von Franken, hat im Jahr 755 das Münzrecht zu einem königlichen Privileg erklärt. Unter seinem Sohn wird dieses Recht entscheidend ausgeweitet.

Münzen aus dem Kloster

Zwar hat Karl Silber zum Metall des Mittelalters gemacht, Schluss mit den Goldprägungen ist aber erst nach der Regierungszeit Ludwig des Frommen (778–840), Karls Sohn. Die nächsten Goldmünzen lassen bis ins 12. Jahrhundert auf sich warten. Silber gewinnt die Oberhand als europäisches Münzmetall.



Statt eigene Prägungen zu verbreiten und mit den Einnahmen Kriege zu führen, macht Ludwig der Fromme etwas Anderes: Ganz seinem Namen nach verleiht er im Jahr 833 das königliche Münzprägerecht als Baukostenbeitrag an das Kloster Corvey. Damit kommt dem Kloster ein hohes Privileg zu, das hohe Einnahmen garantiert. Dem Hersteller der Münzen steht nämlich die Differenz zwischen Nominalwert und Herstellungskosten zu. Doch das hatte Folgen ...

Von der Münze zum Münzblech

Mit der Zeit nimmt Kaiser Ludwigs Einfluss ab. Die frühen Handelszentren des Mittelalters werden geboren und schnell beanspruchen die mittelalterlichen Städte das Münzrecht für ihre Märkte. Die Anzahl der Prägungen steigt inflationär an. Gewicht und Feinheit verringern sich bei den „Stadtmünzen“ dramatisch. Die Münze wird zu einem dünnen Blech oder, ihrem lateinischen Namen nach, zum Bractea.



Zwar ist Fälschung und Verfälschung von Münzen bereits seit der Antike ein Kapitalverbrechen, doch gilt dies nicht für die Münzverschlechterung durch Veränderung des Münzfußes. Mehrmals in der Geschichte des Mittelalters werden Münzen deshalb entwertet und von den Bürgern zurückgefordert. Der Verruf von Münzen stürzt die Menschen ins Leid, woran sich aber nicht alle damaligen Herrscher zu stören scheinen.

Bis ins 14. Jahrhundert hinein sind Brakteate die gängigste Münzart. Selbstverständlich geben die verschiedenen Königshäuser den Münzbildern während ihrer Regentschaft eine jeweils eigene Note mit.

Große Nominale aus Italien

Die Städte entwickeln sich bestens und der Umschlag auf den Marktplätzen steigt weiter an. Größere Münznominale werden gebraucht. In Europa nimmt Italien eine Vorreiterrolle ein und reagiert als erstes auf diesen Bedarf: Um das Jahr 1000 wird hier der Grosso ins Leben gerufen. Die etwa 2,1 Gramm schwere Silbermünze entspricht 24 Pfennigen. Natürlich ist das nichts im Vergleich zu unseren heutigen Kilomünzen, wie Kookaburra oder Koala – diese lassen sich aber auch schwerlich als Währung nutzen.



Der Grosso wird bis ins 14. Jahrhundert geprägt. Später orientiert sich der französische König Ludwig IX. (1214–1270) an der Münze und kreiert 1266 den Gros Tournois, übersetzt der dicke Turnose. Die französische Silbermünze findet viele Nachahmer, unter anderem in den Niederlanden.

Das goldene Zeitalter ist zurück

Italien ist nicht nur der Erfinder großer Silbernominale, sondern bringt auch die Goldmünzen zurück nach Europa. Etwa zeitgleich, um 1252, beginnen die Städte Florenz und Genua mit dem Prägen neuer Goldmünzen. Der Floren (ital. Fiorino d’oro, auch als Goldgulden bezeichnet – Abb. 1) und der Genovino d’oro läuten das neue europäische Goldmünzenzeitalter ein. Ein wesentlicher Grund für das Gold Comeback waren die wieder aufgenommenen Handelsbeziehungen mit dem Orient aufgrund der Kreuzzüge.

Die Münzen finden viele Nachfolgeprägungen: Pierreale d’oro (Sizilien, 1282) oder Petit Royal d’oro (Frankreich, 1296) sind nur zwei Beispiele. Die Liste kann jedoch beliebig erweitert werden.



Ebenfalls ab 1296 wird die Masse d’or Münze geprägt: Mit dem Gewicht von zwei Florentinern und dem Feingehalt von 22 Karat bekommt die Münze den Beinamen „falscher doppelter Floren“. Die von Edward III. (1312–1377) ins Leben gerufenen englischen Goldmünzen Florin (1343) und Noble (ab 1344 – Abb. 2) bestimmten den Nord- und Ostseehandel zu dieser Zeit maßgeblich.

Der Dukat – eine Welthandelsmünze

32 Jahre nach dem Goldgulden bringt auch Venedig eine eigene Goldmünze heraus. Im Jahr 1284 erscheint erstmals der Dukat oder auf Italienisch Zecchine (von ital. Zecca = Prägeanstalt – Abb. 3). Die 3,49 Gramm schwere Münze mit einer Feinheit von 986/1000 mausert sich zur stabilsten Währung und das über Jahrhunderte hinweg. Bis 1797 wird die Münze mit gleichem Münzbild und immer ähnlichen Feingewicht produziert. Den Höhepunkt ihrer Verbreitung findet sie im 14. und 15. Jahrhundert – in dieser Periode gilt der Dukat als Welthandelsmünze.

Die fast vergessene Goldmünze

Neben Goldgulden (bzw. Floren) und Dukat wird eine Münze oft vergessen: Der Saluto oder auch Carlino. Dabei entsteht die Münze noch vor dem venezianischen Dukaten. Karl I. (1227–1285) führt seinerzeit eine weitreichende europäische Münzreform durch. Der Saluto (ital. saluto d’oro) hat 4,44 Gramm, war also etwa ein Gramm schwerer als der Goldgulden. Ergänzt wird die Karl´sche Währung durch den halben Saluto und eine Silbermünze, den Saluto d’argento. Sie entspricht 1/14 der Goldmünze. Orientiert hat sich der König von Sizilien und Neapel an Groschen und Gros Tournois.

Das Münzregal

Jetzt machen wir einen Sprung ins 14. Jahrhundert, denn zu dieser Zeit nimmt das Münzregal seine wichtige Rolle für die nächsten 300 Jahre Münzgeschichte ein. Entgegen der ein oder anderen Erwartungshaltung handelt es sich dabei nicht um ein Möbelstück! Stattdessen bezeichnet es das uneingeschränkte Münzrecht für alle Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches. Das Hoheitsrecht wurde 1356 in der berühmten Goldenen Bulle von Karl IV. (1316–1378) festgeschrieben. Darin wird festgelegt, wer Münzen prägen und den Gewinn der Produktion einbehalten darf. Neben den Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches bleibt die Oberhoheit beim deutschen Kaiser. Damit wird das Münzprivileg wieder stärker an die Krone gebunden. Erst ab 1648 kann es wieder langsam aufgeweicht werden.

Tirol und der Dollar

Sie haben sich schon immer gefragt, woher der Begriff „Dollar“ stammt? Nun ja, alles begann im Jahr 1485 mit der Geburt des Guldiners, einer großen Silbermünze. Durch ihre Größe sollte sie dem Wert des Goldguldens entsprechen. Produziert wurde der Silberriese in Hall in Tirol, bis die Herstellung 1520 in eine neu gegründete Münzstätte in die Stadt Joachimstal umzog. Der böhmische König beauftragte eine groß angelegte Produktion der Münze mit seinem Abbild avers und dem böhmischen Löwen revers. Es dauerte nicht lang, bis der (Joachims-)Thaler den Begriff Guldiner vollständig verdrängte. Noch heute lebt diese Bezeichnung in dem Wort „Dollar“ weiter. Darüber hinaus markiert die Münzprägung den Beginn der Neuzeit in der Numismatik.

Eroberung der Neuen Welt

Bereits Ende des 15. Jahrhunderts hatte Christoph Kolumbus (1451–1506) Amerika entdeckt und das Tor zur Neuen Welt geöffnet. Der Beginn des neuen Jahrhunderts stand unter dem Zeichen kolonialer Eroberungszüge. Kämpften in der Antike Tausende Soldaten, um neue Gebiete für Ihren Feldherr zu gewinnen, waren für die Gebietseinnahme des Aztekenreichs beispielsweise nur 600 Mann nötig. Angeführt wurden diese Kriege beispielsweise von dem bekannten Konquistador Hernán Cortés (1485–1547). Schnell brachte er Spanien an die Weltmachtspitze. Und warum? Durch die Landeinnahme gewann er wertvolle Silbervorkommen. Papiergeld war zu dieser Zeit noch unüblich. Eine Truhe voll Silber- oder Goldmünzen oder besser noch der Besitz von Erzabbaustätten war dagegen ein Garant für Reichtum und Macht.

Wertvolle Fracht geladen

Als spanische Silbermünze galt zu dieser Zeit der Real de a ocho, übersetzt Münze zu acht Reales. Mit der Bezeichnung Real war die damalige spanische Goldmünze gemeint. Die neu erschlossenen Silbervorkommen verlagerten die Produktion des Real de a ocho, auch als Peso (bedeutet: „Gewicht“) de a ocho bezeichnet, in die Kolonien. Die Folge war eine Flutwelle an Münzen, die ab 1570 den europäischen Handel der Zeit maßgeblich mitbestimmten. Die wertvolle Fracht brachten unzählige Schiffe über den Atlantischen Ozean, weshalb die Münze bald den Beinamen „Schiffspeso“ trug. Für die Piraterie waren die spanischen Frachtschiffe leichte Beute: Nicht umsonst segelten die Freibeuter ab 1690 bildlich gesprochen in ihr goldenes Zeitalter. Bis 1723 reichte die Hochphase, in denen sie auf den Weltmeeren verflucht und gefürchtet waren.

Ordnung für die Münzwelt

Wenn wir die Zeit nun wieder ein bisschen zurückdrehen, begegnen wir dem Vater Europas und Mann hinter dem am weitesten verbreiteten Münzporträt des 16. Jahrhunderts: Karl V. (1500–1558) war König von Spanien, der Niederlande sowie Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und entstammte der Linie der Habsburger. Nach den zahlreichen Münzemissionen seines Vaters, Philipp des Schönen (1478–1506), wollte Karl Ordnung in die Welt der Gold- und Silbermünzen bringen. Mit der Esslinger Reichsmünzordnung von 1524 sollte eine dauerhafte Regelung des Münzwesens durchgesetzt werden. Den Karlsgulden gab es als Gold- und gleichwertige große Silbermünze. Bald darauf sollte der kaiserliche Münzfuß zudem auch das Pfund teilweise als Recheneinheit ablösen. Ebenfalls zum Münzsystem zählte Kleingeld in Form von Kupfermünzen. Damit gilt Karl V. als Begründer der Münze für die kleinen Leute und ging als besonders fortschrittlicher Herrscher in die Geschichte ein.

Handelsmacht heißt Münzmacht

Der silberne Karlsgulden wurde in den aufstrebenden Niederlanden geprägt. Obwohl hier erstmals so eine große Silbermünze produziert wurde, verbreitete sie sich durch das stabile Münzsystem sehr schnell. Aufgrund der Tuchproduktion hatte sich das kleine Land zu einer bedeutenden Handelsmacht entwickelt. Auch deshalb wurde ab 1552 noch eine kleinere Version ins Leben gerufen. Doch sollte die kaiserliche Münzproduktion ihren Standort bald ändern.

Ein „Rijder“ für die Unabhängigkeit

Ende des 16. Jahrhundert schlossen sich der niederländische Adel, die Kirche sowie die reichen Provinzen zur Republik der Vereinigten Niederlande zusammen und unternahmen damit einen ersten Schritt in Richtung ihrer Unabhängigkeit. Die neue Einheit wurde gefeiert mit einer Münze und deren passender Aufschrift „Concordia res parvae Crescunt“ (bedeutet: „Einheit ist Stärke“). Zwar existierte der sogenannte Gouden Rijder schon 150 Jahre zuvor, jedoch erlangte erst die neue Prägung der Münze durch die enormen Handelsaktivitäten der Niederlande eine hohe Bekanntheit. Als die Unabhängigkeit der Niederlande im Jahr 1648 mit dem Westfälischen Frieden offiziell anerkannt wurde, war die Prägung des Gouden Rijder (Abb. 1) bereits wieder gestoppt. Der Grund dafür war, dass der Dukat der niederländischen Einheitsmünze trotz weltweitem Handeln den Rang abgelaufen hatte.

Britische Münzprominenz

Weitaus bekannter als die Münzen der Niederlande waren die Prägungen des Britischen Königreichs. Im Jahr 1663 wurde eine Münze geboren, die über 150 Jahre Bestand haben sollte. Mit ihnen bezahlte zum Beispiel der berühmte Komponist Georg Friedrich Händel (1685–1759) oder die Gründerväter der Vereinigten Staaten, George Washington (1732–1799) und Benjamin Franklin (1706–1790). Und haben es die Münzkenner unter Ihnen erraten? Die Rede ist von der englischen Guinea (gesprochen Guinee – Abb. 2). Benannt wurde die Münze nach der Herkunft ihres Materials. Die englische Kolonie Guinea war ein Gebiet im Südosten Afrikas, heute bekannt als Ghana, wo für das Empire Gold abgebaut wurde. Bis 1816 war die Münze Zahlungsmittel im englischen Königreich sowie seinen Kolonien.

Der königliche Münzmeister

Eine Besonderheit der Guinea war, dass sie die erste englische Prägung war, die nicht von Hand geschlagen wurde. Im Vergleich zu anderen Münzen der Epoche besaß sie kein aufgeprägtes Nominal, sondern wurde einzig und allein von ihrem Gewicht bestimmt. Die Guinea wog im Durchschnitt 8,35 Gramm und wies eine Feinheit von 22 Karat auf. Leider war die Wertentwicklung der Münze recht turbulent. Ursächlich dafür waren Schwankungen des Metallwerts aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen des französischen Königs Ludwig XIV. Abhilfe dagegen sollte der neue königliche Münzmeister schaffen: Isaac Newton ist den meisten als genialer Naturwissenschaftler und Entdecker der Schwerkraft bekannt, für die Krone jedoch beschäftigte er sich mit der Wertsetzung der englischen Guinea. Seine Berechnungen ergaben 20 Schillinge und 8 Pence, was dem Parlament jedoch ein zu „krummer“ Betrag war und sie dazu bewog, die Münze mit 21 Schilling überzubewerten. Das sollte sich gut 80 Jahre später, als die Zeiten durch die napoleonischen Kriege wieder unsicherer wurden, rächen. 1799 musste die Produktion der Münze endgültig eingestellt werden.

Mit dem Bild der Erzherzogin

In Österreich wurde zu dieser Zeit der Maria-Theresien-Taler geprägt. Er entstand 1741 als Silbermünze der österreichischen Habsburgermonarchie, weshalb sie ab 1753 nicht nur das Porträt der Gattin des römisch- deutschen Kaisers Franz I. (1708–1765) zeigte, sondern auch deren Namen trug. Als Zahlungsmittel fand die Münze durch den Handel weit über die österreichischen Grenzen hinaus Verbreitung. Auch weil die Münzen in allen habsburgischen Herrschaftsgebieten, wie z.B. auch Mailand oder Brüssel geprägt wurden. Zwar verschwand die Münze 1858 aus dem Zahlungsverkehr Österreichs, blieb aber für den Fernhandel erhalten. Dadurch wurde die Münze später zum Beispiel auch im arabischen und indischen Raum eingeführt. Bis zum Jahr 2000 wurden fast 400 Millionen Exemplare geprägt. Denn im Gegensatz zum Gouden Rijder oder der Englisch Guinea verschwand die Münze nicht einfach, sondern wird (mit Unterbrechungen) bis heute fort produziert.

Von Heinrich VII. bis Winston Churchill

Doch zurück zu den englischen Münzen. Was folgte eigentlich nach der englischen Guinea? Der Sovereign (Abb. 3) löste sie im Jahr 1817 ab. Und doch ist das nur die halbe Wahrheit, denn eigentlich ist der Sovereign älter als die englische Guinea. Bereits von Heinrich VII. (1447–1509) wurde die edle Goldmünze geprägt und war dann auch die Goldmünze Elisabeth I. (1533–1603), die durch ihren Kampf gegen die spanische Armada in die Geschichte einging. Als die Goldmünze Anfang des 19. Jahrhundert zu neuer Bedeutung fand, belief sich der Wert auf 20 Schilling bzw. ein Pfund Sterling. Durch den ersten Weltkrieg musste die Produktion des Sovereign eingeschränkt werden. Die letzte offizielle Prägung „polierte Platte“ fällt in die Amtszeit Winston Churchills (1874– 1965) und auf das Jahr 1925. Wie kommt es dann, dass sie sich noch heute im Sortiment von philoro befindet? 32 Jahre später entschied sich die Royal Mint die Münze als Anlageprodukt fortleben zu lassen, wodurch sie zu Beliebtheit außerhalb des britischen Eilands gelangte.

Franc und Franken

Zum Ende des 18. Jahrhunderts entstanden viele uns heute noch bekannte Währungen in ihrer später üblichen dezimalen Form. Europäischer Vorreiter war der französische Franc (Abb.1), der 100 Centimes gegenüberstand. Abgeschaut hatten sich die Franzosen das System vom amerikanischen USDollar (1785): Ein Dollar entsprach hier je 10 Dimes, 100 Cents oder 1000 Mills. Als Tochterstaat Frankreichs übernahm die Schweiz bald auch den neuen Münzstandard und die Schweizer Franken feierten ihre Geburt sowie kurz darauf auch die Belgischen Franken (1832). Nach und nach entwickelten sich dadurch in Europa ähnliche Münzverhältnisse. Eine Tatsache, die nicht folgenlos bleiben sollte.

Lateinische Münzunion

Im Jahr 1865 machten sich die Länder Frankreich, Belgien, Italien und die Schweiz ein besonderes Weihnachtsgeschenk: einen länderübergreifenden Münzstandard, festgeschrieben in den Statuten der Lateinischen Münzunion. Vorbild und Orientierungspunkt war der Franc mit seinem bimetallischen Gold-Silber-Standard. Es galt das Wertverhältnis 1:1, d.h. 2 silberne 5 Franc-Stücke kamen einem 10 Franc-Goldstück gleich. Betrachtet man das Masseverhältnis 2,9032 g Feingold gegenüber 45 g Feinsilber belief sich dieses demnach auf 1:15,5.



Alle Unionsmitglieder mussten die Münzen der jeweils anderen Nationen annehmen, wenn auch bei Silber auf 100 Francs beschränkt. Die Impulse für die Begründung des neuen Münzbundes waren ganz unterschiedlich: War es für die einen der erste Schritt in Richtung einer europäischen Vereinigung, sahen es andere als Möglichkeit, die Machtposition gegenüber den vertragsunterzeichnenden Nationen zu schärfen. Der Münzstandard fand etliche Nachahmer, wenn sich auch die Mehrheit gegen eine Unterzeichnung des Unionsvertrags entschied, so z.B. Spanien, Finnland oder Rumänien.

Vom Bimetallstandard

Das Verhältnis von Silber- und Goldmünzen änderte sich aufgrund von Preisschwankungen zu Ende des 19. Jahrhunderts erheblich. Kurzfristig befand es sich sogar bei 1:100. Das stand im Gegensatz zu den im Vertrag vereinbarten Werten, wodurch die jeweils wertvollere Münzsorte angehäuft oder eingeschmolzen sowie die andere als Zahlungsmittel eingesetzt wurde – in der Ökonomie auch als Gresham‘sches Gesetz nach Thomas Gresham (1519–1579) bezeichnet. Die Folge war ein Mangel der einen Münzsorte gegenüber einem Überbestand bei der anderen. Noch gravierender war, dass die Münzunion das Drucken von Papiergeld nicht ausschloss. Italien und Griechenland druckten so viel Papiergeld, sodass es zur Inflation kam. Silbermünzen waren zu dieser Zeit in diesen Ländern Mangelware.

Zum Goldstandard

Kurzfristige Rettung erhofften sich die Mitgliedstaaten durch die Einführung des Goldstandards 1885. Für den beginnenden Ersten Weltkrieg wurde jedoch eine beachtliche Geldmenge benötigt, woraufhin sich bereits 1914 die Beendigung der Lateinischen Münzunion ankündigte und 1926 faktisch vollzogen wurde. Auch der Goldstandard wich mit den Jahren: Durch die Bankenkrise in den 1930er-Jahren wurden Liquiditätszuschüsse benötigt, die bei Wahrung der Golddeckung nicht hätten getätigt werden können.

Münzen nach 1945

Spätestens ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschwanden Gold- und Silbermünzen schrittweise vollständig aus dem Zahlungsverkehr. Das Papiergeld hatte die Oberhand gewonnen. Dennoch galten Münzprägungen nicht als Seltenheit. Ganz im Gegenteil, die Anzahl der Münztypen verdoppelte sich sogar im Vergleich zum vorangegangenen Jahrhundert. Das lag zum einen daran, dass die Anzahl der Staaten weltweit wuchs und zum anderen vermehrt Sammler- und Gedenkmünzen geprägt wurden. Außerdem hielt eine neue Art von Münzen in den Prägeanstalten Einzug.

Geburt der Anlagemünze

Die Geburtsstunde der Anlagemünze fällt auf das Jahr 1967 und den Geburtsort Südafrika. Eine 22 Karat Rotgoldlegierung und ein Gewicht von 33,93 g waren die Kennwerte des ersten Vertreters einer neuen Art von Münzen. Einige mögen es bereits erraten haben: Es ist der Krugerrand (Abb.3) – die älteste Goldanlagemünze der Welt. Im Heimatland Südafrika gilt die Münze als offizielles Zahlungsmittel, ihr Wert bemisst sich aber am weitaus höheren und stetig aktualisierenden Goldpreis. Seit den 1980er-Jahren wurden auch kleinere Stückelungen zu ½, ¼ und 1/10 oz herausgegeben. 2007 erschien erstmals die 1 kg Feingold Krugerrand Münze. Im Jubiläumsjahr 2017 sind neben der Sonderausgabe 50 Jahre Tribute Münze auch der Krugerrand in Silber und Platin erschienen.



Exkurs: Randy

Kennen Sie Randy? Nein? Alle Münzliebhaber unter Ihnen haben mit Sicherheit schon einmal den Springbock auf der KrugerrandMünze gesehen. Gestatten, Randy! Inzwischen ist das Design des südafrikanischen Wappentieres schon 70 Jahre alt, damit aber 55 Jahre jünger als sein „Münzmotivbruder“, das Porträt Paul Krugers (1825– 1904). Seinen Platz auf der Münze hatte sich Kruger aufgrund seiner Verdienste um die südafrikanische Unabhängigkeit sowie seine Amtszeit als Präsident des Landes gesichert. Erst auf der Krugerrand Münze fanden die beiden Motive Paul und Randy zueinander. Vorher konnte man sie zum Beispiel vereinzelt auf dem Pond ab 1892 oder auf dem Rand ab 1961 bestaunen.

Anlagemünzen-Rallye

Das Vorbild des Krugerrand machte Schule und weitere Feingold- und Feinsilbermünzen für Anlagezwecke feierten ihre Erstprägung. Die Kanadier machten 1979 den Anfang und gaben den Maple Leaf (Abb.4) mit dem berühmten kanadischen Ahornblatt heraus. Der Startschuss für eine „Münzpräge-Rallye“ war gefallen: Nur drei Jahre später folgte die chinesische Anlagemünze mit bärigem Motiv, der China Panda. Im Jahr 1986 warteten sowohl die Amerikaner als auch die Australier mit ähnlichen Produkten auf: American Eagle und Australian Kangaroo. Um die Gruppe der bekanntesten Anlagemünzen noch komplett zu machen: Ein Jahr später reihten sich die Britannia des Vereinigten Königreichs sowie 1989 der österreichische Wiener Philharmoniker (Abb.5) noch mit ein.

Big is beautiful

Das Motto „Big is beautiful” gilt wohl nirgendwo mehr als bei Gold, das dachten sich auch die Prägeanstalten der beliebtesten Anlagemünzen und kreierten in den 2000ern für Ihre kleinen Schätze einen ganz großen Bruder. Erstling war „Big Phil“ 2004, der insgesamt 31 kg bzw. gut 1000 Unzen auf die Waage brachte. Die nächste Stufe erklomm der „Big Maple Leaf“ 2007 mit 100 kg. Das absolute Schwergewicht unter allen Münzen weltweit ist jedoch das „Red Kangaroo“ oder auch „Monster Kangaroo“: 1000 kg wiegt die 2012 geprägte Großgoldmünze der australischen Prägeanstalt Perth Mint.

Nach Alt kommt Neu

Sie haben es bereits gelesen, im Jahr 2017 feiert der Anlageklassiker Krugerrand sein 50jähriges Jubiläum. Dass die Welt der Anlagemünzen aber nicht nur Altes, sondern auch noch jede Menge Neues zu bieten hat, beweisen nicht nur die jährlich neu erscheinenden Prägejahrgänge mit zum Teil wechselnden Motiven, sondern auch die ein oder andere Münzanlagenovität: In diesem Jahr erschien erstmalig die Mozart Coin in Gold und Silber. Die Anlagemünze zeichnet sich durch eine besonders hohe Feinheit von 999,99 bei Gold und 999,9 bei Silber aus. Gewidmet ist die österreichische Münze dem berühmten Komponisten der Wiener Klassik, Wolfgang Amadeus Mozart, sowie seiner Geburtsstadt Salzburg.

