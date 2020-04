Gold - Ein stabiler Wert zu jeder Zeit

Die Corona-Virus-Pandemie rund um den Globus und ihre wirtschaftlichen Folgen sind aktuell der größte Unsicherheitsfaktor für uns alle. Handelskonflikte, Bürgerkriege, Negativ-Zinsen auf Sparguthaben, etc. - die Liste ließe sich noch weiterführen - sind Ereignisse und Zustände, die Geldanlage und Vermögensbildung immer beeinflussen.

Gold ist durchaus als „sicherer Hafen in Krisenzeiten“ zu verstehen. Das Edelmetall wurde und wird selbst in Krisenzeiten gehandelt und verliert nie seinen gesamten Wert. Dafür sorgen unter anderem das begrenzte Angebot und die Tatsache, dass die globale Gesamtmenge an Gold nicht sicher prognostiziert werden kann. Gold gilt als „krisensichere Anlage“. Auch wenn Gold, wie etwa Aktien, tagesaktuelle Preise hat, die schwanken können. Dafür fallen Risiken, die Wertpapiere in sich bergen weg.

Klassisches Sparen bringt keinen Ertrag. Wertpapiere sind mitunter hochriskant und nichts für schwache Nerven. Ein Immobilie kann man sich auch nicht so schnell mal leisten. In Gold kann ich schon in kleinen Summen investiert werden. Beispiel dafür ist die Münzen "Wiener Philharmoniker", den es in Gold, Silber und Platin gibt und in Gold in verschiedenen Gewichtungsabstufungen. In eine Unze Feingold in Form einer Philharmoniker-Münze ist derzeit rund 1.600,- Euro zu investieren.