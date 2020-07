Investieren Sie monatlich mit dem Edelmetallsparplan in Edelmetalle, die sicherste Anlageform.

Was ist ein Edelmetallsparplan?

Ein Edelmetallsparplan bietet die Möglichkeit monatlich in physisches Gold und Silber zu investieren. Sie können die Laufzeit des Sparplans frei wählen und haben so die Möglichkeit, ohne großen persönlichen Aufwand, über längere Zeit einen soliden Grundstock an physischen Edelmetallen zu erwerben. Durch die flexible Laufzeit und die individuelle Produktauswahl kann Ihr persönlicher Edelmetallsparplan speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Wie funktioniert der Edelmetallsparplan?

Für Ihren Edelmetallsparplan stellen wir für Sie einige Produkte aus unserem Sortiment zur Verfügung, Gold ab einem Gewicht von 5g, Silbermünzen und -barren können Sie in den Größen 1oz bis 1kg wählen.

Die Sparrate für das von Ihnen gewünschte Produkt wird bis zum 15. eines jeden Monats von Ihrem Konto eingezogen und in Ihr Wunschprodukt investiert, sodass Sie jeweils zum aktuellen Kurs kaufen, ohne selbst aktiv werden zu müssen.

Die erworbenen Produkte werden in den Tresorräumlichkeiten der philoro gemäß dem Depotvertrag verwahrt und können zu den Geschäftszeiten ausgefolgt werden.

Warum sollte man in einen Edelmetallsparplan investieren und was sind die Vorteile?

Edelmetalle sind ein empfehlenswerter Bestandteil eines guten Vermögensportfolios.

Insbesondere Gold ist zum Erhalt Ihrer erworbenen Werte sehr gut geeignet und deshalb ein sinnvoller Schutz vor Inflation und Deflation.

Durch eine lange Laufzeit erzielen Sie langfristig einen guten Durchschnittspreis beim Erwerb Ihres Wunschprodukts (Cost-Average-Effekt).

Der regelmäßige Kauf führt längerfristig zu einer großen Stückzahl Ihres Wunschprodukts.

Ihr persönlicher Aufwand ist gering – lediglich der Abschluss eines Edelmetallsparplanes und die Einrichtung eines Einziehungsauftrages sind erforderlich.

Sie können die Laufzeit Ihres Edelmetallsparplans frei wählen.

Sie können sich Ihre angesparten Edelmetalle im Rahmen der Öffnungszeiten jederzeit ausliefern lassen.

Für weitere Infos zum Edelmetallsparplan kontaktieren Sie philoro oder besuchen Sie eine philoro Filiale.