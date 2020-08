Von der Antike ins 21. Jahrhundert

Anders als Naturalgeld können Münzen auf einfache Weise gezählt, transportiert und gelagert werden.

Aus diesem Grund hat es die Münze vom Persischen Reich, über die griechische Antike, das römische Imperium, das Mittelalter und die Gründerzeit ins 21. Jahrhundert geschafft.

Die ersten Münzen

Die ersten Münzen hatten mit den heutigen Münzen nicht viel gemeinsam. Sie waren weder rund noch waren sie mit einem Nominalwert versehen. Stattdessen waren es kleine Metallklumpen aus Elektron, das ein Gemisch aus Gold und Silber ist. Diese Metallklumpen waren im Perserreich weit verbreitet.

© philoro

Krösus Münzreform

Krösus war der König Lydiens, ein vergangenes Reich in Kleinasien. Krösus war unvorstellbar reich, weshalb der Ausdruck "Reich wie Krönus" entstanden ist. Im Jahre 560 v.Chr. hat der König eine Münzreform eingeführt, wodurch die Metallklumpen aus Elektron abgeschafft wurden.

In Folge der Reform wurden Gold und Silber zu den standardisierten Münzmetallen, die sogar in ein festes Verhältnis zueinander gesetzt wurden: Ein 8 Gramm schwerer Goldstater (Name der Goldmünze) entsprach 10 Silberstateren (Name der Silbermünze). Das neue Handelsmedium verbreitete sich anschließend entlang der Mittelküste in ganz in Griechenland.

Die Silbermünze Athens

Athen war in der Antike globales Handelszentrum. Nicht wirklich verwunderlich, dass aus dem antiken Athen die berühmteste Münze, die Drachme, dieser Zeit stammt.

© philoro

Die Drachme ist um 500 v.Chr. entstanden und galt in der damaligen Zeit als Vorbild für viele Nachahmer. Sie war so begehrt, dass in etwa 170 Jahre lang Bestand hatte.