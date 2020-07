Philoro interviewte Michael Eubel, einen Experten für Edelmetalle.

Eubel: Deutlich besser. Ich lasse mich mal zu der Prognose hinreißen, dass wir 2015 bei plus 30 % liegen, sowohl bei Gold, als auch bei Silber. Die Betonung liegt darauf, dass wir 42 Tonnen gehandelt haben, das heißt, wir haben 21 Tonnen verkauft. Manche veröffentlichen nur ihre Sales-Zahlen. Manche nehmen die Hedges mit rein, wir nehmen die Hedges komplett raus. Um die 42 Tonnen aufzuklären: Das ist der Umsatz in physischem Gold ohne Absicherungsgeschäfte.

philoro: Wenn man den Hedge mit reinnimmt, könnte man den Umsatz verdoppeln.

Eubel: Ja, das wäre dann das Doppelte. Die BayernLB geht hier keine Kursrisiken ein. Als physischer Goldhändler kann es uns egal sein, wo der Goldpreis hingeht. Wir stellen ja letzten Endes nur die Ware zur Verfügung und machen keine Anlageberatung. Bei Ihnen sieht es vielleicht anders aus und bei den Banken auch: Wenn die Banken Gold als vernünftige Asset-Klasse empfehlen, dann stehen bei einem Preisrutsch sofort die Kunden auf der Matte und sagen: schlechtes Investment. Für mich als Wholesale Adresse gilt: Je volatiler der Preis, desto mehr Umsatz machen wir und desto mehr passiert auf der Kauf- und auf der Verkaufsseite. Das volkswirtschaftliche Umfeld ist zwar schlecht, der Goldpreis geht runter, aber das ist quasi genau die Gelegenheit, dass die S-Bahn noch mal an meiner Haltestelle hält und ich mit einsteigen darf.

philoro: Die BayernLB hat eine Marktführerstellung. Gibt es Maßnahmen Ihrerseits, wie Sie versuchen, in den nächsten Jahren diese Marktführerstellung zu halten?

Eubel: Ja, natürlich wollen wir die Marktführerstellung nicht verlieren, sondern ganz im Gegenteil noch ausbauen. Erstens haben wir dafür die notwendigen Voraussetzungen im wahrsten Sinne des Wortes zementiert. Wir haben in Nürnberg Räumlichkeiten gebaut, die ein Mehrfaches des Volumens, das wir tragen und haben, aushalten. Wir haben keine Flaschenhälse mehr in puncto Volumen oder Mitarbeiter. Das ist eine Grundlage, die bei manchen Wettbewerbern nicht gegeben ist. Zweitens sind unsere Haus- und Hofkundengruppen Banken und insbesondere Sparkassen. Da haben wir noch eine Menge Luft Kunden zu gewinnen. Momentan sind zwei Drittel der Sparkassen noch nicht unsere Kunden, aber hoffentlich bald.

philoro: Wir haben in einer Umfrage festgestellt, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung keinen oder zumindest nur einen sehr geringen Bezug zu Edelmetallen als Anlegeprodukt hat und dem teilweise kritisch gegenübersteht. Der deutsche Goldmarkt ist nichtsdestotrotz der drittgrößte der Welt. Wie erklärt sich dieser Widerspruch?

Eubel: Kennen Sie den Begriff „The German Angst“? Die Grundlage ist natürlich, dass die Deutschen im Schnitt sehr reich sind und es sich leisten können, ein Asset zu kaufen, das sie in den Keller legen und für Generationen wegpacken. Zudem hat Gold historisch gesehen in Deutschland in den letzten 100 Jahren immer eine große Rolle gespielt. Auch und gerade in den Kriegswirren und Szenarien des Zweiten Weltkrieges hat man letzten Endes nur mehr mit Gold gehandelt. Die Deutschen mögen Sicherheit. Und für viele Deutsche ist es einfach eine Versicherung Gold im Keller oder im Depot liegen zu haben. Trotz der großen Mengen muss man sagen, es ist ein verschwindend geringer Anteil des Vermögens der Deutschen, das in Gold liegt.

philoro: In einigen Ländern Europas, Stichwort Spanien, Italien und Frankreich, gibt es eine Begrenzung beim Bargeld. Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass man eventuell auch eine Begrenzung in Deutschland einführen möchte. Wird es zu einer Bargeldbegrenzung kommen oder ist das noch in weiter Ferne?

Eubel: Ich denke, zunächst muss einmal differenziert werden, ob man eine Geldwäsche-Bar-Grenze senkt oder generell Cash-Zahlungen begrenzt. Es mag sein, dass das in anderen Ländern gemacht wird und wenn Sie nach Schweden schauen, dann merken die schon, was für Probleme das nach sich zieht. In Schweden gibt es große Widerstände in der Bevölkerung à la „Wir wollen unser Bargeld zurück“. Auch in Deutschland gibt es Kreise, die es besser fänden, wenn alles Non-Cash wäre. Dann würde man die Transkationen besser verfolgen können und auch die Geldwäsche eindämmen. Doch das ist bei Weitem nicht zu Ende gedacht, denn das Gros der Geldwäsche findet in KontoTranskationen statt und nicht im Bargeldbereich. Die Leute scheinen auch komplett zu vergessen, dass in Deutschland 58 % der Waren und Dienstleistungen indirekt oder direkt einen Cash-Bezug haben. So eine Verordnung möchte ich sehen, die dem freiheitsliebenden Deutschen, der sich nicht in seine Privatsphäre eingreifen lassen möchte, erklärt, dass er nur noch bis 1.000 EUR Cash bezahlen kann. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute das nicht mögen. Das muss sich die Regierung natürlich überlegen, wenn sie so etwas einführt.

In Silber investieren

philoro: Abschließend noch eine Frage, Herr Eubel. In den letzten Jahren haben viele Edelmetallhändler die apokalyptischen Reiter herbeigerufen und geraten, jetzt noch in Silber zu investieren, ehe die Erhöhung der Mehrwertsteuer kommt. 2014 wurde dann die Differenzbesteuerung umgesetzt. Halten Sie es für realistisch, dass dieses Modell bestehen bleibt und wie hat der Markt darauf reagiert?

Eubel: Die apokalyptischen Reiter waren unterwegs, weil Silbermünzen zukünftig mit 19 % besteuert werden sollten. Das Thema Differenzbesteuerung kam erst auf, um den Silbermarkt überhaupt am Leben zu erhalten. Die Bundesrepublik Deutschland hat es nicht interessiert, welche Wirkungen das auf das Steueraufkommen oder den Handel hat, es ging einzig und allein um die Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Harmonisierung des Mehrwertsteuersystems. Differenzbesteuerung ist ja keine Erfindung der BayernLB in puncto Silbermünzen gewesen, sondern ist ein gängiges Verfahren in Deutschland, das viele Kfz-Händler und einige andere Händler anwenden, um ihre Steuererklärung zu machen. Insofern glaube ich nicht, dass das Thema Differenzbesteuerung an sich in Gefahr ist. Ob Differenzbesteuerung auf Silbermünzen in Gefahr ist, kann ich nicht sagen. Das Damokles-Schwert hängt über allen, die mit Differenzbesteuerung Silber anbieten, und das von Anfang an. Uns würde es natürlich treffen, weil wir in dem Segment eine vergleichsweise große Stellung haben.