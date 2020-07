GOLD als Hochzeitsgeschenk

Wenn zwei Menschen heiraten und sich ein Versprechen für die Ewigkeit geben, stellt sich für Freunde und Verwandte oft dieselbe schwierige Frage – was schenken?

Lange war es üblich den frischvermählten zur Hochzeit den Hausstand des gemeinsamen Hausrates zu schenken. In vielen Kulturen ist Gold seit jeher das klassische Hochzeitsgeschenk, es dient als Startkapital für einen gemeinsamen Haushalt oder soll einfach nur als Notgroschen für schlechte Zeiten dienen.

Vielerorts, wie zum Beispiel in Indien, pflegt Gold eine lange Tradition, es war ein wesentlicher Teil der Mitgift, der den Töchtern in die Ehe mitgegeben wurde. Da es heute vor allem in westeuropäischen Ländern durchaus üblich ist, dass das Paar schon vor der Hochzeit zusammenlebt, haben sich Geschenke und Traditionen dieser Art erledigt.

Dennoch, Geldgeschenke zur Hochzeit sind nach wie vor sehr beliebt. Wer aber nicht unmittelbar mit Geldscheinen in Kuverts oder einer Box auflaufen möchte, kann mit einer ausgefallenerer Idee überraschen.

© philoro