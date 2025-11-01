Preisschock im November: DAS wird jetzt alles teurer!

Der neue Monat bringt wieder einige satte Preiserhöhungen mit sich.

Mit dem Start der Heizsaison werden viele Menschen den Preisanstieg deutlich zu spüren bekommen. Vor allem die erhöhte CO₂-Steuer und die gestiegenen Stromkosten (plus 33 Prozent) schlagen kräftig zu Buche.

Gebühren im Höhenflug

Auch bei staatlichen Abgaben wird kräftig angezogen: Die E-Card-Gebühr, die am 15. November 2025 fällig ist, steigt auf 25 Euro – beinahe eine Verdoppelung!

Zudem wurden bereits seit Juli 2025 die Gebühren für Reisepässe und Führerscheine in Österreich teils um bis zu 50 Prozent angehoben.

Streamingdienste erhöhen Preise

Auch bei Unterhaltung wird’s teurer: Spotify hebt die Preise um bis zu 22 Prozent an. Die neuen Tarife gelten spätestens ab dem 15. November.

Neue Regeln und Umstellungen

Ab dem 12. November schafft Ryanair den Papier-Boardingpass ab. Künftig gilt nur noch die digitale Bordkarte auf dem Smartphone. Wer kein Handy besitzt, könnte beim Check-in Probleme bekommen.

Auch beim Online-Shopping ändert sich etwas: Ab dem 20. November wird die Bezahloption „Jetzt kaufen, später zahlen“ strenger geregelt. Anbieter wie Klarna oder PayPal müssen künftig prüfen, ob sich Kundinnen und Kunden den Einkauf überhaupt leisten können – selbst bei kleineren Beträgen unter 200 Euro. Ziel ist es, Überschuldung und Spontankäufe einzudämmen.

Noch schnell sparen: Wiener Öffi-Jahreskarte

Wer in Wien unterwegs ist, kann im November noch sparen: Ab 2026 steigt der Preis der Jahreskarte der Wiener Linien von 365 Euro auf 467 Euro.

Wer jedoch noch im November eine neue Karte löst, fährt auch im kommenden Jahr zum alten Tarif – allerdings nur, wenn die aktuelle Karte mindestens sieben Monate gültig ist.

In diesem Fall kann man die alte Karte zurückgeben und erhält den Restbetrag zurück – abzüglich einer Pönale von einem Zwölftel des Jahreskartenpreises. Bei der 365-Euro-Karte entspricht das 30,42 Euro. Dieses Vorgehen kann sich also lohnen – bis Ende November bleibt dafür noch Zeit, der neue Gültigkeitsbeginn wäre im Dezember.

