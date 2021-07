Rätselhafte Steuer-Causa um "Krone"-Chef

Parlamentarische Anfrage zu Schmid-Chats eingebracht.

„Krone“-Herausgeber Christoph Dichand steht im Zentrum einer rätselhaften „Steuer-Causa“, die derzeit den Ibiza-U-Ausschuss beschäftigt.

Der Ausschuss erhielt bekanntlich Tausende Whats­App-SMS von ÖBAG-Chef Thomas Schmid an die Regierungsspitze von Kurz bis Blümel. Darunter waren auch zahlreiche SMS, die sich mit Krone-Herausgeber Christoph Dichand befassten.

Zunächst gibt es Aufregung um einen gemeinsamen Äthiopien-Urlaub von Thomas Schmid mit Christoph Dichand, den Schmid über das Finanzministerium buchen ließ.

CAUSA 1: Wer zahlte Dichand- Flug nach London/Äthiopien?

Mittlerweile liegt der komplette Chat-Verlauf zwischen Schmid und seiner Sekretärin vor:

SCHMID: „Für Dichand bitte den gleichen Flug wie für mich buchen. Für mich Economy. Aber für Dichand Business buchen“.



SEKR.: „Muss Dichand morgen machen – brauche seine persönlichen Daten“.



SCHMID: „Kein Stress!“



SEKR: „2448 für Dichand Business, 62 dein Ticket.“



SCHMID: „Du hast für ­Dichand bezahlt“



SEKR: „Yes“



Nach wie vor ist unklar, ob das Finanzministerium den Dichand-Flug nur vor-finanziert oder komplett bezahlt hat. Die 50-%-Miteigentümer der Krone, die Funke-Gruppe, fordert von Dichand bis 15. Juli Aufklärung über die Bezahlung – will sogar seine Entlassung als Chefredakteur, wenn ihm das Finanzministerium das Ticket geschenkt haben sollte.

CAUSA 2: Mysteriöses Kanzler-SMS: »Dichands sind gut auf Schiene!«

Mittlerweile sind freilich weitere Thomas-Schmid-SMS an Kanzler Kurz aufgetaucht, in denen es um noch viel brisantere Dichand-Rätsel geht. In einem WhatsApp-SMS vom 3. Dezember 2018 schreibt Schmid an den Kanzler: „Dichands sind ja gut auf Schiene – keine Klage soweit eingebracht.“

Der FPÖ-Abgeordnete Christian Hafenecker hält dieses SMS für so aufklärungsbedürftig, dass er eine parlamentarische Anfrage an Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel stellte: Worum geht es in dem SMS? Worauf bezieht sich „keine Klage soweit eingebracht“ im Zusammenhang mit Dichand. Die Antwort wird bereits für die nächsten Tage erwartet.

Ministeriums-Insider bringen jetzt Licht ins Dunkel: Es geht, ihren Angaben zufolge, um eine „sehr heikle Steuer-Causa in Millionenhöhe“. Konkret: Um die wertvollsten Bilder der Nation.

Der legendäre Hans Dichand, Vater des heutigen Krone-Chefs, hat offenbar vor Jahrzehnten Bilder von Klimt & Co im Wert von Hunderten Millionen – aus welchen Gründen auch immer – in der Schweiz und in Liechtenstein deponiert. Die Familie hat diese Bilder – nach Dichands Tod – im Zuge der Verlassenschaft zurück nach Österreich geholt. Dabei kam es – so die Insider – zu einer „Steuer-Diskussion“ zwischen den Dichands und der Finanz. Es geht um ­viele Millionen Euro.

Wer zahlte wie viel Steuer für Bilder um Hunderte Millionen?

Thomas Schmid soll sich – so die Insider – darum gekümmert haben, dass die „Steuer-Diskussion nicht eskaliert“. Eine vom Finanzministerium überlegte Anzeige beim Staatsanwalt sei unterblieben. Die Causa sei „konstruktiv geregelt“ worden.

Genau darauf bezieht sich – laut den Insidern – das SMS „Dichands sind ja gut auf Schiene – keine Klage soweit eingebracht“.

Völlig unklar ist, ob die wertvollen Bilder nun in Österreich sind, wie viel Steuer für die Einfuhr tatsächlich bezahlt wurde, warum die vorbereitete Anzeige zurückgezogen wurde.

FPÖ-Abgeordneter Hafenecker will nun Aufklärung über diese Causa – und was der Kanzler wusste.