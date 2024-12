Nächster Banken-Ausfall

Am Freitag kam es zu Ausfällen bei der Raiffeisenbank-App "Elba".

Wie die Raiffeisenbank auf ihrer Homepage berichtet, kam es am frühen Freitag zu technischen Problemen bei mehreren IT-Services. In der Nacht auf Freitag berichteten viele User von Ausfällen. Probleme gab es unter anderem bei der "Elba"-App.

"Aufgrund von technischen Problemen kommt es derzeit zu Ausfällen bei verschiedenen Raiffeisen IT Services, darunter auch Mein ELBA und in unterschiedlichem Ausmaß bei IT Dienstleistungen in den Bankstellen", berichtete Raiffeisenbank auf ihrer Homepage.

Die Experten würden mit Hochdruck an der "vollständigen Herstellung aller Services" arbeiten, so die Bank. "Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten", heißt es weiter.

Nächster Bank-Ausfall

Bereits Ende November gab es einen Bank-Ausfall - betroffen war die Erste Bank. Wegen technischer Probleme waren am 26. November das Online-Banking über die App "George", die Website und die Services in den Filialen mehrere Stunden lang nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Auch Kartenzahlungen und Geldabhebungen waren davon betroffen. Man habe das technische Problem nach drei Stunden gegen 13 Uhr gelöst, sagte ein Sprecher der Bank zur APA. "Ein Cyber-Angriff ist ausgeschlossen", hieß es damals.