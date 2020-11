2 Prozent Marktanteil (12+) über den ganzen Tag – oe24.TV am Samstag in Top-3 der österreichischen Privatsender – Rekord-Quote auch im ganzen Monat Oktober.

Sensationelle Quoten für oe24.TV am Lockdown-Tag: Mehr als eine halbe Million Österreicher sahen am Samstag die Berichterstattung zum Lockdown auf oe24.TV. Exakt waren es 507.000 Zuseher (Nettoreichweite).

Der Marktanteil von oe24.TV lag über den ganzen Tag bei sensationellen 2 Prozent (12+). In der Werbezielgruppe der 12-49-Jährigen erreichte oe24.TV sogar einen Marktanteil von 2,4%! Am Vormittag lag der Marktanteil in dieser Zielgruppe zeitweise bei über 10 Prozent (9.15-9.30 Uhr).

Damit war oe24.TV am gestrigen Samstag beim Marktanteil sowohl bei der Gesamtbevölkerung (12+) als auch in der Werbezielgruppe (12-49) unter den Top-3 aller österreichischen Privatsender und mit Abstand der führende österreichische News-TV-Sender.

Der Oktober wird damit zum Rekordmonat für oe24.TV: In der Werbezielgruppe (12-49) erreicht oe24.TV im gesamten Oktober einen Marktanteil von 1,2%. Das ist der vierte monatliche Zugewinn in Folge und ein Plus von 100% gegenüber dem Vorjahr. Bei der Gesamtbevölkerung über 12 Jahren liegt der Marktanteil bei sensationellen 0,9%. Auch hier konnte oe24.TV den Vorjahreswert verdoppeln! oe24.TV war damit im Oktober einmal mehr der führende österreichische Nachrichten-Sender.

Erstmals verzeichnete oe24.TV im Oktober mehr als 300.000 Zuseher pro Tag. Die Zahl der Zuseher, die im Oktober zumindest einmal oe24.TV gesehen haben (kum. RW), liegt bei über 1,5 Millionen Österreichern!

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Zeitschiene vorläufig gewichtet, ZG 12-49 J. (MA) bzw. 12+ (MA, TRW, kum. RW), kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)