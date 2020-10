Anfang Oktober fand der als Livestream veranstaltete "Konjunktur- und Finanzmarktausblick" der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien statt – mit interessanten Erkenntnissen.

Zu Gast war WIFO-Chef Christoph Badelt, der über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Covid-19-Shutdowns im 1. Halbjahr 2020 in Österreich sprach. "Wir haben die Wirtschaft zugesperrt. Wir sind aber dabei aus der aktuellen Krise herauszukommen, wenn nicht an der Gesundheitsfront etwas Katastrophales passiert – das entzieht sich jedoch meiner Prognose", verkündete Wirtschaftsforscher Badelt auch eine vorsichtig optimistische Nachricht.

Knapp 200 UnternehmerInnen folgten heuer – mit Blick auf die Gesundheit – virtuell der traditionellen Veranstaltung. Thematisch im Fokus standen auch die Sorgen der heimischen Betriebe, die durch die Corona-Krise vor große Herausforderungen gestellt werden. "Österreichische Unternehmer schätzen die wirtschaftliche Lage in der Covid-19-Krise wesentlich drastischer ein als in der Finanzkrise 2008", so Badelt, der aber klar differenzierte: "Die Unternehmen sind von der Covid-Krise unterschiedlich betroffen. Die Bauwirtschaft beispielsweise ist sehr stark eingebrochen, hat sich aber im Vergleich zu anderen Branchen rasch wieder erholt."

Individuelle Unterstützung und Lösungen werden stark nachgefragt

Wenn auch unterschiedlich betroffen, gibt es kaum ein Unternehmen, an dem die Krise spurlos vorübergegangen ist, und viele werden noch lange mit den Auswirkungen kämpfen. Jetzt geht es darum, sich für die nächsten Monate und Jahre zu rüsten. In Zusammenarbeit mit der Hausbank können große Sorgen genommen und die finanzielle Zukunft gesichert werden. Vor allem individuelle Beratung wird dabei stark nachgefragt.

Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, unterstrich als Gastgeber der Veranstaltung: "Die individuelle Unterstützung ist wichtiger denn je. Gerade in dieser Sondersituation geht es darum, jeden Fall zu bewerten, um gemeinsam die richtigen Lösungen zu erarbeiten. Unsere Mitarbeiter, die in den letzten Monaten Außergewöhnliches geleistet haben, arbeiten mit Hochdruck daran, unseren Kundinnen und Kunden zur Seite zu stehen und individuelle Lösungen zu finden."

"Finanzmärkte haben Impfstoff schon eingepreist"

Rasch erholt haben sich hingegen die Finanzmärkte. "2020 war ein äußerst turbulentes Aktienjahr und trotz jüngster Korrektur sehen wir immer noch bemerkenswert feste Kurse in Anbetracht der hohen Covid-19-Infektionsraten. Es wirkt beinahe so, als hätten die Finanzmärkte den Impfstoff, der nächstes Jahr zur Verfügung stehen soll, bereits eingepreist", so RLB NÖ-Wien-Chefvolkswirtin Sylvia Hofbauer, die im Zuge der Veranstaltung die Finanzmärkte beleuchtete.

Zur Entwicklung der Leitzinsen und zum signifikanten Anstieg des Goldpreises stellte Hofbauer fest: "Die Nullzinsphase geht in die Verlängerung. Auffällig in der Krise war, dass der Goldkurs Anfang August ein neues Allzeithoch erreichte, was auch durch eine Dollar-Schwäche begünstigt wurde."