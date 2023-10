Spezialtarife bei Firmenhandy.at: Exklusive Magenta Business Angebote nur noch bis Jahresende (FOTO)

Im Zeitalter des Home-Office und grenzüberschreitender Kollaboration stellt zuverlässige Telekommunikation eine Schlüsselkomponente dar. Doch wie kann ein Unternehmen eine reibungslose Kommunikation sicherstellen? Genau hier setzt Firmenhandy.at an und präsentiert exklusive Magenta Business Angebote bis zum Jahresende.

Noch nie gab es einen besseren Zeitpunkt für Unternehmen, um ihre Kommunikation auf das nächste Level zu heben: Firmenhandy.at bietet exklusiv bis zum Jahresende besondere Magenta Business Tarife an! Internet in LTE-Geschwindigkeit, Auslands-Telefonie, hochwertige Smartphones von Top-Marken, intelligente Cloud Solutions oder mobile Arbeitszeiterfassung – so sind Sie optimal gewappnet!

Besonders Start-ups und Neugründer sollten sich die Angebote ganz genau anschauen: Ab nur 14,34 € monatlich können sie von unbegrenzter Telefonie und SMS in AT und EU sowie attraktiven Datenpaketen profitieren. Zudem sind Sonderleistungen wie eine gratis .at-Domain, Soundlogo und Webhost im Paket enthalten. Und als besonderes Highlight: Neukunden zahlen sechs Monate lang keine Grundgebühr!

Die verschiedenen Pakete – S, M, L und XL – bieten eine breite Auswahl für jedes Geschäftsbedürfnis. Die genauen Tarifdetails reichen von 15 GB bis zu beeindruckenden 65 GB Datenvolumen in AT und EU. Dabei sind Extras wie unlimitierte Anrufe, SMS und attraktive Konditionen für weitere Länder wie die Schweiz, Türkei, Serbien und Bosnien inkludiert.

Aber warum sollten Unternehmen gerade bei Firmenhandy.at und nicht direkt bei Magenta Business bestellen? Ganz einfach: Firmenhandy.at steht für eine persönliche, objektive 1:1-Betreuung. Nervenaufreibende Hotlines mit langen Wartezeiten und wechselnden Ansprechpartnern sind damit Geschichte! Außerdem profitieren Sie als Vertriebspartner von in der Regel besseren Konditionen als bei Magenta selbst. Das Ergebnis: Signifikant reduzierte Gesamtkosten bei gleichzeitig höherem Serviceumfang!

Noch unschlüssig? Eine kostenlose, unverbindliche Erstberatung verschafft Klarheit! Für weitere Informationen besuchen Sie Firmenhandy.at.