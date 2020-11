Über 80 HD-Sender inklusive ORF + UHD + über 40 neue Premium-Sender + gratis TV-App

Die HD Austria Kombi bietet Haushalten mit SAT-TV Österreichs bestes Fernsehvergnügen mit mehr Live-Sport, Serien, Filmen und Shows für die ganze Familie. Und das wann, wo und wie man will. Am TV-Gerät zuhause oder unterwegs am Handy, Tablet und Laptop. Das Kombi Paket umfasst Österreichs größtes HD-Angebot mit mehr als 80 Sendern in Full-HD- und Ultra-HD-Auflösung wie zum Beispiel PULS 4 HD, RTL HD, ProSieben MAXX HD, Disney Channel HD, INSIGHT TV UHD und vielen mehr. Alle ORF-Sender sind in gestochen scharfer HD-Qualität mit dabei. Zusätzlich gibt’s über 40 neue Premium-Sender wie SPORT1+ HD, RTL Living, Kinowelt TV, Sony AXN, kabel eins CLASSICS, Romance TV oder den Heimatkanal voller Krimis, Action, Liebe, Live-Sport, Dokus, Serien und vieles, vieles mehr.

Maximale Programm-Vielfalt



Wem diese riesige Auswahl an TV-Unterhaltung noch nicht genug ist, kann in der Online-Videothek aus über 6.000 Filmen wählen. Oder im TV-Programm der letzten sieben Tage stöbern. Denn HD Austria Kunden können ihre Lieblingssendungen auf Knopfdruck wiederholen, pausieren und neu starten. Zuhause am großen Fernseher und unterwegs auf dem Handy, Tablet oder Laptop.