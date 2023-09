„Top-Ausbildung und zukunftssicherer Job“

Der Fachkräftemangel ist ein anhaltendes Problem, das österreichische Unternehmen quer durch alle Branchen betrifft. Die Suche nach Lehrlingen ist ein besonders wichtiger Aspekt des Fachkräftemangels, da sie die Zukunft der Arbeitswelt – und der Unternehmen – maßgeblich beeinflusst. Die 1a-Installateure starteten daher aktuell eine österreichweite, aufmerksamkeitsstarke Rekrutierungs- bzw. Talentekampagne, die die Vorteile einer 1a-Karriere auf den wesentlichen Punkt bringt: Top-Ausbildung und ein zukunftssicherer Job, denn Installateure wird man immer brauchen!

Kommunizieren, wo die junge Zielgruppe ist.

Angelehnt an die klassische 1a-Kampagne „Die hohe Kunst der Installation.“ setzt die Talentekampagne bewusst auf reale 1a-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, rückt sie unter dem Motto „Dein Potential. Deine Kunst.“ in den Fokus und zieht so alle Blicke auf sich. Von Plakaten direkt bei Schulen und Verkehrsknotenpunkten sowie Mobile Billboards über eine Vielzahl digitaler Werbemittel (Digital out of Home Ads, Digiboards und Digiscreens im Schulnetz), innovativen Social Media Auftritten bis hin zu impactstarken Spiegelflächenbeklebungen in Fitness-Centern, coolen Streetbrandings und Give-aways: Die 1a-Rekrutierungskampagne holt die jungen Talente jedenfalls punktgenau dort ab, wo sie – real oder digital – gerade unterwegs sind.

Die „Stars“ der Kampagne – direkt aus der 1a-Gemeinschaft.

Die Gemeinschaft der 1a-Installateure ist auch gerade deswegen Österreichs 1. Adresse für Bad & Heizung, weil die über 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren Beruf – top-ausgebildet – mit Leidenschaft ausüben. Wer könnten also bessere, authentischere Markenbotschafter für die 1a-Installateure sein und junge Menschen für eine 1a-Karriere ehrlich begeistern als 1a-Installateurinnen, 1a-Installateure und 1a-Mitarbeiter selbst? Nach einem österreichweiten Casting, das auf reges Interesse bei den 1a-Mitgliedsbetrieben gestoßen ist, wurden bei zwei Fotoshooting-Terminen in Graz und Wien die 1a-Stars der Kampagne professionell in Szene gesetzt – von Unternehmerinnen bis zu Lehrlingen.

Über die 1a-Installateure

1982 gegründet, ist sie heute mit 160 Mitgliedsbetrieben eine der bedeutendsten und bekanntesten Kooperationen in der Sanitär- und Heizungsbranche in Österreich. Die 1a-Installateure stehen für hohe Qualität, Kompetenz, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Neben der gemeinsamen Marke umfasst die Kooperation ein umfassendes Schulungsprogramm, das österreichweite 1a-Notruf-Service und mit 1a-Cert eine eigene Kundenzufriedenheitsmessung.