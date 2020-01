BCII investiert in Wachstumsunternehmen

Die B&C-Gruppe zählt mit ihren Kernabteilungen AMAG Austria Metall AG, Lenzing AG und Semperit AG Holding zu den Flaggschiffen der österreichischen Industrie. Und sie setzt auf junge Unternehmen als Nachwuchs: Über ihre Tochter B&C Innovation Investments GmbH (BCII) investiert die B&C-Gruppe in technische und industrielle Innovationen, genauer gesagt in Unternehmen, die dank Innovation rasch wachsen.

Technik-Profis mit unternehmerischem Ansporn



Die Unterstützung aufstrebender junger Technologieunternehmen ist von großer Bedeutung für Österreichs Industrie und den Wirtschatsstandort insgesamt. B&C-Geschäftsführer Thomas Zimpfer: "Wir investieren in industrierelevante Schlüsseltechnologien und wollen Wachstumsunternehmen (auch als Arbeitgeber von morgen) bei ihrer Entwicklung unterstützen."

Strategie. Die Investitionsstrategie der B&C Innovation Investments unterstützt und ergänzt das Engagement der B&C für die österreichische Industrie. Mit der BCII tätigt die B&C-Gruppe einerseits Investments in ausgewählte österreichische Unternehmen, um für die Industrie relevante Schlüsseltechnologien in Österreich zu halten, so Zimpfer: "Andererseits versuchen wir auch, durch Beteiligungen an ausländischen Technologieunternehmen bedeutende Zukunftstechnologien für heimische Unternehmen und den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich frühzeitig zugänglich zu machen."

Initiativen. Gestartet ist die BCII bereits 2016. Seither hat man sich an sechs Technologieunternehmen beteiligt und hierbei insgesamt rund EUR 70 Mio. investiert. Heute hält die BCII Beteiligungen an TTTech, Frequentis, Flightkeys, Kinexon, klarx und Citrine.

© BCII/Flightkeys BCII-Beteiligung Flightkeys steigert Effizienz in Luftfahrtindustrie.

Positive Impulse für die Zukunft Österreichs



Zukünftig will die BCII bei den Investitionen verstärkt den Fokus auf sogenannte IndustrialTech-Unternehmen setzen und ihre Aktivitäten auch in diesem Bereich dem Stiftungszweck entsprechend (Förderung des österreichischen Unternehmertums) ausbauen. Zimpfer: "Wir sind überzeugt, dass IndustrialTech (also die Kombination Hightech und Industrie) tief in Österreich verwurzelt und damit ein starker Motor der Wirtschaft ist. TTTech und Frequentis sind zwei Vorzeigeunternehmen in diesem Bereich."

© Robert Maybach Thomas Zimpfer, Geschäftsführer der B&C Industrieholding.