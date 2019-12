So stärken Stiftungen unsere Wirtschaft

Rund 3.100 Privatstiftungen gibt es in Österreich: In ihnen sind viele der größten österreichischen Unternehmen beheimatet. Die Privatstiftungen und ihre Unternehmen sind ein gewaltiger Wirtschaftsmotor: Insgesamt beschäftigen die Privatstiftungen rund 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weisen ein Stiftungsvermögen von circa 70 bis 100 Milliarden Euro aus.

Bis zu 100 Euro in Privatstiftungen



Dank des 1993 in der heutigen Form eingeführten Instruments der Privatstiftung bleibt das Stiftungsvermögen in Österreich angesiedelt und kann so den Wirtschaftsstandort voranbringen. Unter den Hunderttausenden Mitarbeitern der Stiftungen sind jedes Jahr auch viele Tausend Lehrlinge und andere junge Menschen, die gerade in das Berufsleben einsteigen. Und gerade hier im Bildungsbereich gibt es noch viel zu tun.

Bildung muss für das Leben vorbereiten



Der YEP-Jugendbericht zeigt, dass die jungen Menschen sich durch die Schule oft nicht gut genug auf das Leben vorbereitet fühlen – auf den Beruf und wichtige Themen wie Kreditfinanzierungen, Wohnungskauf, Vertragsabschlüsse usw. Nun werden die Stiftungen aktiv: Die B&C Privatstiftung, zu deren Industrie-Beteiligungen AMAG, Semperit und Lenzing gehören, hat als Stiftungszweck die Förderungen des österreichischen Unternehmertums. Sie vergibt jedes Jahr mit dem Houskapreis den größten privaten Forschungspreis, dotiert mit 500.000 Euro. Und sie hat jetzt gemeinsam mit der Berndorf Privatstiftung die MEGA Bildungsstiftung gegründet, dotiert mit derzeit über 5 Millionen Euro.

Mit MEGA startet die größte Bildungsstiftung



© Christina Häusler

MEGA fördert innovative Bildungsprojekte im Bereich Chancen-Fairness in einer vor Kurzem mit 1,4 Millionen Euro. Eine weitere Projektförderung zu Wirtschaftskompetenzen ist in Planung. MEGA-Generalsekretär Andreas Lechner: "Wir wollen bestehenden Initiativen beim Wachsen helfen."