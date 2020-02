Talente fördern

Die MEGA Bildungsstiftung hat ihre Förderaktivitäten gestartet. Das stößt auf enormen Zuspruch: MEGA fördert innovative Bildungsprojekte im Bereich Chancenfairness und Wirtschaftskompetenz – und bei ihrer 1. Ausschreibung bewarben sich jetzt 251 Bildungsinitiativen aus Österreich um das Fördergeld von 1,4 Millionen Euro.



Aus dieser überwältigenden Anzahl an Einreichungen (die Einreichfrist endete am 31. Jänner 2020) kürt die MEGA Jury nun die 20 besten förderungswürdigen Projekte: Möglichst viele Talente – ungeachtet ihrer Herkunft oder des familiären Hintergrunds – sollen damit in Österreich unterstützt werden. Denn in Österreich hängen Bildungschancen nach wie vor stark vom Elternhaus ab und sind demnach ungleich verteilt – das geht auch aus der aktuellen PISA-Studie hervor. Die MEGA Bildungsstiftung wurde deshalb im Sommer 2019 von der B&C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung gegründet, um Förderungen im Bildungsbereich zu ermöglichen.



Norbert Zimmermann, Vorstandsmitglied der Berndorf Privatstiftung: „Kinder und Jugendliche, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben zu begleiten, ist angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen wichtiger denn je.“

© Getty Images Innovative Projekte zu fördern ist Ziel der MEGA Bildungsstiftung.

So werden die Sieger-Projekte jetzt ermittelt

1,4 Millionen Euro stellt MEGA insgesamt zur Verfügung, um bestehende schulische und außerschulische Projektvorhaben beim Wachsen zu fördern. Die Finalisten haben dabei nun die Chance je bis zu 230.000 Euro zu erhalten. Die zahlreichen Einreichungen bestätigen den Bedarf an zivilgesellschaftlichen und öffentlichen Förderungen im Bildungsbereich, so Andreas Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung: „Es gibt in Österreich zwar viele innovative Bildungsprojekte – diese sind jedoch oftmals kleine Inseln und nur lokal wirksam. Mit unserer ersten Projektförderung unterstützen wir diese Initiativen beim Wachsen und setzen bei der Talenteförderung ein starkes Zeichen.“



Die MEGA Jury besteht aus einem anerkannten Team aus Bildungsexperten und MEGA Vorstands- bzw. Beiratsmitgliedern: Christian Friesl (Bereichsleiter Bildung & Gesellschaft – IV), Ali Mahlodji (EU-Jugendbotschafter und Mitgründer – whatchado), Erna Nairz-Wirth (Leiterin der Abteilung für Bildungswissenschaft – WU Wien), Klemens Riegler-Picker (Sektionschef – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung), Marie Ringler (Europachefin – Ashoka), Gabriele Schmid (Abteilungsleiterin Bildungspolitik – AK), Melina Schneider (Abteilungsleiterin Bildungspolitik – WKO), Mariella Schurz (Beirat – MEGA Bildungsstiftung), Matthias Strolz (Beirat – MEGA) und Sonja Zimmermann (Vorstand – MEGA).

© MEGA Bildung Die MEGA-Auswahl: So werden die besten Projekte jetzt gewählt.