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© getty

Delivery Hero

Uber erhöht Kaufangebot für Konkurrenten

24.05.26, 22:31
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Der US-Fahrdienstvermittler Uber erwägt einem Zeitungsbericht zufolge ein höheres Übernahmeangebot für den deutschen Essenslieferanten Delivery Hero.  

Der Uber-Verwaltungsrat habe am Samstag über eine Aufstockung der Offerte beraten, berichtete die "Financial Times" am Sonntag. Zuvor habe ein Großaktionär von Delivery Hero ein Angebot von 38 Euro je Aktie zurückgewiesen. Diese Offerte bewerte das Berliner Unternehmen mit mehr als 11,5 Milliarden Euro.

Delivery Hero hatte am Samstag den Eingang eines Übernahmeangebots von Uber bestätigt, das den Konzern mit 33 Euro je Aktie bewertete. Nach LSEG-Daten entsprach dies einem Abschlag von rund 1,7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Zu den Details äußerte sich Delivery Hero nicht.

Uber hatte seinen Anteil an Delivery Hero in der vergangenen Woche von rund sieben auf etwa 19,5 Prozent aufgestockt und war damit zum größten Aktionär aufgestiegen. Das Aktienpaket ist nach Reuters-Berechnungen rund 1,7 Milliarden Euro wert. Nach Kampagnen mehrerer Großaktionäre, die eine strategische Neuausrichtung forderten, hatte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angekündigt.

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