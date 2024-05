× Das Original seit 20 Jahren im Einsatz - Der Unterschied zu Kopien & Nachbauten

Ein exklusives Interview mit Ing. Werner Krenek CEO und Markeninhaber. Nachbericht zur Ausstrahlung der ORF Sendung KONKRET vom 27.05. um 18:30 Uhr auf ORF 2.

JA, auch ecoturbino® hat es mit Produktkopierern zu tun.

Ausstrahlung der ORF Sendung KONKRET vom 27.05. um 18:30 Uhr auf ORF 2

Hier wird Ulrike Rabmer-Koller, immerhin 17 Jahre in der Funktion als Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, zur Erfinderin von Produkten, welche bereits vor 20 Jahren erfunden und patentiert wurden, beziehungsweise in namhaften Hotels über Jahrzehnte in Betreib sind. Durch den Nachbau kann man bekanntlich nicht nur in China Geschäfte machen, sondern auch schon in Österreich mit Unterstützung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (kurz ORF).

Das Original kann man bei www.ecoturbino.shop erhalten!

ecoturbino® - das Original | seit 20 Jahren im Einsatz!

Die ecoturbino® Duschadapter der Produktkopierer (schon fast Produktpiraten) sehen auf den ersten Blick sogar wie die Originale aus – und fangen teilweise sogar beim Produktnamen mit ecowat… an. Was in China bekanntlich schon fast Unternehmenssport ist, führt aber bei uns leider gelegentlich zu Verwirrung.

Aufgrund immer wiederkehrenden Nachfragen von Kunden zu den ecoturbino® Produkten und den Referenzen auf der World of ecoturbino® haben wir uns mit dem Entwickler und Markeninhaber von ecoturbino® Herrn Krenek unterhalten und ein Interview mit ihm geführt.

Was der Unterschied zu den kopierten und vielleicht billiger produzierten Produkten (vermutlich aus China und Österreich) ist, werden wir nachfolgend von Hr. Krenek nun erfahren.

Unser Interview mit Herr Ing. Krenek | Markeninhaber von ecoturbino®

Frage: Herr Krenek, wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, den ecoturbino® zu entwickeln? Was war der Auslöser und welche Ideen steckten dahinter?

Herr Krenek: Ursprünglich, vor bereits 25 Jahren, wurde festgestellt, dass in Brauseschläuchen und Duschsystemen erhebliche Biofilmbildung entstehen kann, welche immer wieder zu Legionellenkontaminierung führen, wodurch Menschen an Lungenentzündung erkrankten und mit lebensbedrohlichen Zuständen konfrontiert waren oder sogar gestorben sind.

Meine erste Idee war es, ein Duschsystem zu entwickeln, bei dem sich nach dem Duschvorgang kein stagnierendes Wasser im Duschkopf und Brauseschlauch befindet. Das war primär in Krankenhäusern und Seniorenheimen von großer Bedeutung.

Frage: Seit wann gibt es den Original ecoturbino® in der heutigen Form?

Herr Krenek: Die Produktentwicklung und die Serienfertigung des heutigen Original ecoturbino® war bereits 2005 abgeschlossen und auch als Patent anerkannt. Unser Produkt ist nach wie vor in der gleichen Form im Einsatz.

Es wurden die 20 Jahre der Patentanmeldung erreicht und daher tummeln sich jetzt schon einige Nachbauten, welche praktisch von außen für den Käufer nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. Der Original ecoturbino®, welches international als Wortmarke markenrechtlich geschützt ist, erfüllt seit Beginn die Anforderungen der deutschen und österreichischen Trinkwasserverordnung sowie der gültigen EU Taxonomieverordnung.

Frage: Wann wurde der ecoturbino® mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet und was bringt dieses Umweltzeichen?

Herr Krenek: Der Original ecoturbino® wurde das erste Mal bereits 2016 auf der Welser Energiesparmesse mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Somit wurde auch die Nachhaltigkeit vom Österreichischen Umweltministerium bestätigt, dies entspricht auch der ECO – LABEL Richtlinien.

Frage: Warum denken Sie, dass man versucht, den ecoturbino® zu kopieren?

Herr Krenek: Es gibt hier nur eine Antwort: Das Originalprodukt überzeugt in allen Belangen.

Es macht mich stolz, dass der ecoturbino® kopiert wird, aktuell sogar vom Unternehmen Altenberger aus Linz. Es war die Baufirma, die nun in Österreich kopiert. Ein bisschen traurig macht mich, dass es als Neuheit fälschlicherweise unter eigenem Namen vermarket und es als neue Innovation präsentiert wird.

Bis vor kurzem war sie sogar ein gelisteter Händler von uns und das über mehrere Jahre.

Kopieren ist aber in der Regel immer einfacher, als selber etwas zu erschaffen. Oft fehlt es aber an wichtigen Details, die nur den Entwicklern aufgrund jahrelanger Erfahrung und Weiterentwicklung bekannt sind.

Man verfällt vielleicht zu oft der Versuchung schnell ein Produkt zu kopieren, ohne die wichtigen “verflixten Details” zu kennen. Beispielsweise werden sogar ganze Lifte der Firma Doppelmayr in China kopiert; nach wie vor werden von den Kunden aber lieber die originalen Anlagen gekauft und nicht die billigere Nachbauten.



Frage: Was stört Sie an der ecoturbino® Kopie?

Herr Krenek: Praktisch nichts, nur dass des Öfteren der ähnliche Name, wie bei Adidas mit zwei und drei Streifen, zu Kundennachfragen und Kundenverwirrung führt. Daher sind alle unsere Originalprodukte gekennzeichnet.

Referenzen, wie der Stanglwirt nun als ecowat… genutzt werden, obwohl es zum damaligen Auslieferungszeitpunkt noch diesen Nachbau nicht gegeben hat. Erst ab April 2023 sind die Nachbauten im YouTube Video erschienen und aufgetaucht. Dass derzeit Restbestände unter den Namen ecowat.. verkauft werden und dann bekommt der Kunde ecoturbino® Teile manchmal gebrandet geliefert – hieraus ergibt sich eine Gewährleistungsproblem – für die Kopien übernehmen wir natürlich keine Funktionsgarantie

Frage: Was sagt z.B. der Stanglwirt dazu?

Herr Krenek: Wir sind in enger Abstimmung mit unseren Kunden. Begeistert sind Sie von dieser Situation nicht, bei der Aufarbeitung wie beim Werzer in Pörtschach sind Sie natürlich selbst gefordert. Es könnte vielleicht sein, dass ein einziger Nachbau verkauft wurde und somit als aktuelle Referenz genutzt werden kann – österreichisches Recht!

Frage: Was plant demnach ecoturbino® für die Zukunft?

Herr Krenek: Wir werden zeitnahe, vielleicht schon vor Erscheinen dieser Zeilen weitere neue ecoturbino® Produkte präsentieren, darunter eine Dog & Cats Dusche für alle Tierhalter.

Frage: Wo wird der Original ecoturbino® hergestellt?

Herr Krenek: Der ecoturbino® wir von Beginn an in Deutschland bei einem Automobilzulieferer hergestellt und entspricht auch von der Materialbeschaffenheit der DVGW – Richtline! Somit sichern wir die perfekte Oberflächenbeschaffenheit und Genauigkeit.

Frage: Welche Pläne hat ecoturbino® – das Original, noch?

Herr Krenek: Wir werden ausschließlich mit verlässlichen Partnern zusammenarbeiten, sowohl im Lieferantenbereich wie auch im Kundebereich, wo wir hansgrohe als beispielhaft anführen.

Frage: Was hat ecoturbino® noch zu bieten?

Herr Krenek: Nicht nur ecoturbino® ist Umweltzeichen zertifiziert – wir können nun auch als Berater zum österreichischen Umweltzeichen – unsere Kunden nach der UZ 200 als arkadierte Berater des Bundesministeriums unterstützen und seit kurzen offiziell betreuen.

Frage: Worauf sind Sie ganz besonders stolz?

Herr Krenek: Dass der ecoturbino® – das Original das “nachhaltigste” Produkt am Mark ist, wir bald unseren neuen Profitrechner online stellen – für jedermann einfach und kostenlos zu benützen sowie unsere World of ecoturbino®, um zu zeigen, wie einige original ecoturbino® arbeiten.



Frage: Ihr ecoturbino® Motto?

Herr Krenek: ecoturbino® bleibt ecoturbino® Das Original seit 20 Jahren im Einsatz! Auch wenn es sich der eine oder andere Produktkopierer anders wünscht!

World of Ecoturbino

Wassersparen beim Duschen - ecoturbino® – Das Original steht seit 15 Jahren im Dienste der Wassernachhaltigkeit.

Bei der World of Ecoturbino finden Sie einen Überblick über alle umweltbewussten Kunden und Partner, die sich entschieden haben, kostbares Wasser als eine der wichtigsten weltweiten Ressourcen sorgsam und ressourcenschonend zu behandeln (40 % weniger Trinkwasserverbrauch), während sie es den Menschen dennoch ermöglichen, "hygienisch saubere Duschen" ohne Verlust des Duschkomforts zu genießen.

Alle Infos gibt es hier: https://ecoturbino.world/

Die Ausstrahlung der ORF Sendung KONKRET vom 27.05. um 18:30 Uhr auf ORF 2 können Sie hier nachschauen: https://tv.orf.at/konkret/konkret1710.html