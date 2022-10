Kronprinz Mark: Seine Rolle im Imperium

Didi Mateschitz' einziger Sohn war im Kernbereich von Red Bull bisher nicht tätig.

Mark Mateschitz, inzwischen 30 Jahre alt, scheut die Öffentlichkeit mindestens genauso wie es sein Vater tat. Privat ist über den Red-Bull-Erben wenig bekannt. Im zweiten Vornamen heißt Mark wie sein Vater Dietrich, den Nachnamen Mateschitz nahm er erst vor einigen Jahren an, zuvor hieß er wie seine Mutter Gerhardter. Erzählt wird, dass Didi Mateschitz für seinen Sohn eine Privatstiftung einrichtete, als Mark elf Jahre alt war. Mit 24 sollte er darüber verfügen dürfen -Bedingung des Vaters war, dass Mark nicht drogenabhängig oder vorbestraft war.

Funktionen. Kurz nach Marks 18. Geburtstag löste der Vater die Stiftung auf und holte den Sohn in die Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH, deren Geschäftsführer er seit 2021 ist. Beteiligt ist er laut Firmenbuch auch an der Dietrich Mateschitz Verwaltungs OG, in der es u.a. um Schlösser und Gasthäuser geht. Bis heuer im April war Mark Chef der Thalheimer Heilwasser GmbH, dort machte er als Bierbrauer von sich reden. Seit Anfang 2022 ist er im Vorstand der Stiftung Wings for Life.

Bei Red Bull direkt war Mark bisher nicht involviert. Dass er die Konzernführung direkt übernimmt, gilt als unwahrscheinlich.