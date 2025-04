Gewinneinbruch und kurze Laufzeiten für hohe Schulden - der giftige Cocktail für Hallmann

Hallmann Gruppe in Nöten. Die Verbindlichkeiten übersteigen wohl 200 Millionen Euro.

Der Bauträger Süba AG des österreichischen Immobilieninvestors Klemens Hallmann ist insolvent. Das Unternehmen soll restrukturiert und fortgeführt werden. Doch wie steht es um die Hallmann Gruppe?

Im Zentrum der geschäftlichen Aktivitäten von Immo-Tycoon Klemens Hallmann steht die Hallmann Holding International Investment GmbH mit Sitz im ersten Bezirk.

Wesentliche Beteiligungen in Form von Projektgesellschaften ist die Währinger Gürtel 162 Besitzgesellschaft, Leopold-Böhm-Straße 8 Beteiliungs GmbH und das Shopping Center Neu Ulm.

Hohe Schulden

"Die Verbindlichkeiten übersteigen wohl 200 Millionen Euro", analysiert FInanzexperte Mag. Gerald Zmuegg von Zmuegg & Partner – FinanzInsider für KMU. Gegenüber oe24 schlüsselt er die letzte verfügbare Bilanz der Hallmann Holding International Investment GmbH auf.

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 beläuft sich auf beachtliche 281,5 Mio. Euro. "Die Erhöhung des Eigenkapitals (Kapitalrücklagen) ist lt. Eigenangaben wohl auf Verschmelzungen zurückzuführen", sagt Zmuegg.

Dem gegenüber stehen Verbindlichkeiten von 106,4 Mio. Euro (2019 waren es rd. 61 Mio.) und Forderungen von 127,4 Mio Euro. Die Verbindlichkeiten sind mit über EUR 100 Mio. in Form von Hypotheken und Wertpapierdepots besichert.

Neben den Verbindlichkeiten hat die Holding noch rd. 122 Mio. Euro an Haftungen für Projektgesellschaften übernommen.

Deshalb übersteigen die Verbindlichkeiten wohl 200 Millionen Euro.

Nicht ganz so wie bei Signa

Der Wert der Beteiligungen wurden per 31.12.2023 mit rd. EUR 226 Mio. ausgewiesen und mit den Anschaffungskosten bilanziert. Bei Signa wurde ein Hauptteil der Gewinne aus Aufwertungen realisiert. Dies dürfte hier nicht der Fall sein. Inwieweit Aufwertungsgewinne aus den Verschmelzungen entstanden sind, kann aus den vorliegenden Ziffern nicht gesagt werden.

Sorgen von Hallmann

"Sorge könnte Hallmann die Finanzierungsdauer der Verbindlichkeiten machen", sagt Finanzexperte Zmuegg. Schlussendlich sind nur 2,5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von länger als fünf Jahren zugesagt.

"Die kurzen Laufzeiten beruhen in der Regel auf einer Marktsituation, wo viele Transaktionen (Kauf/Verkauf) innerhalb kurzer Zeit passieren. Auch sind Kredite mit kurzen Laufzeiten in der Regel billiger. Durch den Einbruch im Immobilienmarkt hat sich diese Situation massiv verändert", so der Experte. Wie bei vielen anderen Immobilienunternehmen, sind Banken und Investoren wenig begeistert, wenn um Verlängerungen über die ursprüngliche Laufzeit hinaus angesucht wird.

Nervöse Banken

Inwieweit die jetzigen Schritte eine Flucht nach vorne waren, um Investoren zu beruhigen, oder es sich um eine strategische Neuausrichtung handelt, wird man nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2024 beurteilen können. Schon aufgrund der Höhe der Verbindlichkeiten hofft Zmuegg das Zweiteres der Fall war. Und er sagt: "Schlussendlich zeigt der Konkurs von Signa jetzt schon massiv negative Auswirkungen bei der Kreditvergabe von Banken und die Nervosität der Gläubiger."