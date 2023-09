ÖBB feiern 100. Geburtstag

Bereits seit Jahresbeginn feiern die ÖBB ihr 100-jähriges Bestehen. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die große 100-Jahre-Feier, die am 30. September stattfindet.

In feierlichem Rahmen blickt der größte Mobilitäts- und Logistikdienstleister Österreichs nicht nur in die Vergangenheit, sondern besonders in Richtung Zukunft und sucht dafür eine neue Generation an Eisenbahner:innen.

Die 100 Jahre ÖBB-Feier findet am 30. September in der Stückguthalle am Wiener Nordwestbahnhof statt. Dazu gibt es ein Mega-Showprogramm. Neben Mitarbeitern und Stakeholdern aus Politik und Wirtschaft sind auch Job-Interessierte herzlich eingeladen.

Die ÖBB blicken zurück und nach vorne

Die Erfolgsgeschichte der ÖBB beginnt am 19. Juli 1923, als der Nationalrat das Bundesbahngesetz, mit dem die Österreichische Bundesbahnen als Unternehmung gebildet wurden, beschließt. Der Betrieb wird schließlich am 1. Oktober 1923 aufgenommen und eben 100 Jahre später gebührend gefeiert.

Das Erbe, das der ÖBB bei ihrer Gründung zufiel, war ein schweres: Der Fuhrpark zählte 2.600 Dampflokomotiven, die 2,2 Millionen Tonnen Kohle im Jahr verschlangen. Nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie waren die Bahnteile hoch verschuldet und strukturell völlig veraltet.

Seitdem ist viel passiert: Die Reisezüge wurden komfortabler, das Schienennetz ausgebaut und zum Großteil elektrifiziert und auch der Bahnbetrieb laufend digitalisiert. Das und noch viel mehr führte dazu, dass die Nachfrage nach der Bahn laufend gestiegen ist und auch immer mehr Güter auf die Schiene verlagert wurden. Heute gestalten die ÖBB als Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen im Mobilitätsbereich die klimafreundliche und effiziente Mobilität der Zukunft.

© ÖBB Payr ÖBB-Fahrdienstleiterin. ×

Mitarbeiter stehen zum 100. Geburtstag im Vordergrund

Die ÖBB hatten bei ihrer Gründung einen Personalstand von 112.740 Mitarbeiter:innen. Heute beschäftigen die ÖBB 42.603 Menschen, dreimal weniger als bei ihrer Gründung, und das trotz Expansion und Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit.

ÖBB CEO Andreas Matthä betont: „In den vergangenen 100 Jahren haben die ÖBB Unglaubliches erreicht. All das wäre aber nicht ohne die vielen Menschen im Team der ÖBB möglich gewesen. Unser großes 100 Jahre-Fest ist daher ein besonderes Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir heute voller Stolz auf unsere Geschichte zurückblicken und optimistisch Richtung Zukunft schauen können. Gleichzeitig nutzen wir es, um eine neue Generation an Eisenbahner:innen für uns zu begeistern.“

Musik von Josh, Roman Gregory, Cesar Sampson und der Falco Tribute Band

Neben Mitarbeiter:innen und Job-Interessierten sind auch Stakeholder aus Politik und Wirtschaft zum Geburtstagsfest geladen. Highlights sind die musikalischen Auftritte von Josh, Roman Gregory, Cesar Sampson, der Falco Tribute Band und vielen mehr. Die Musiker:innen werden die bekanntesten Bahnsongs der Popgeschichte zum Besten geben und auch der „Bundesbahn-Blues“ darf nicht fehlen. Der größte Chor der ÖBB Geschichte – bestehend aus den Künstler:innen und den Festgästen – wird den neue ÖBB Song „Wir fahren grün“, der aus dem Josh.-Hit „Cordula Grün“ entstanden ist, singen.

Die Besucher:innen erwartet außerdem ein abwechslungsreiches Familienprogramm sowie eine Leistungsschau der ÖBB, bei der unter anderem der ÖBB Nightjet der neuen Generation besichtigt werden kann. Alle, die kommen, haben zudem die Möglichkeit, sich bei den Recruiting-Stationen über das vielfältige Jobangebot der ÖBB zu informieren. Denn die ÖBB suchen in den nächsten fünf Jahren aufgrund des Generationenwechsels jährlich rund 3.000 neue Mitarbeiter:innen.