ÖBB feiern heute 100. Geburtstag

Bereits seit Jahresbeginn feiern die ÖBB ihr 100-jähriges Bestehen

An feierlichem Rahmen feiert der größte Mobilitäts-und Logistikdienstleister Österreichs, die ÖBB, heute 100 Jahre Geburtstag. Eingeladen sind auch alle Job-Interessierten, denn man sucht eine neue Generation Eisenbahner:innen.

Die 100 Jahre ÖBB-Feier findet heute, am 30. September, in der Stückguthalle am Wiener Nordwestbahnhof statt. Dazu gibt es ein Mega-Showprogramm. Neben Mitarbeitern und Stakeholdern aus Politik und Wirtschaft sind Job-Interessierte herzlich eingeladen.

Die ÖBB blicken zurück und nach vorne

Heute beschäftigen die ÖBB 42.603 Menschen. ÖBB CEO Andreas Matthä betont: "In den vergangenen 100 Jahren haben die ÖBB Unglaubliches erreicht. All das wäre aber nicht ohne die vielen Menschen im Team der ÖBB möglich gewesen. Unser großes 100 Jahre-Fest ist daher ein besonderes Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir heute voller Stolz auf unsere Geschichte zurückblicken und optimistisch Richtung Zukunft schauen können. Gleichzeitig nutzen wir es, um eine neue Generation an Eisenbahner:innen für uns zu begeistern."