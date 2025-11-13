Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.500 aktien up +0.95% Andritz AG 61.30 aktien down -0.33% BAWAG Group AG 109.60 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 23.340 aktien down -1.27% CPI Europe AG 15.530 aktien down -1.21% DO & CO Aktiengesellschaft 174.40 aktien up +2.11% EVN AG 26.300 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 87.90 aktien down -0.17% Lenzing AG 21.100 aktien up +1.44% OMV AG 48.960 aktien up +2.04% Oesterreichische Post AG 29.700 aktien up +0.34% PORR AG 26.550 aktien up +0.57% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.280 aktien up +0.77% SBO AG 28.150 aktien up +1.26% STRABAG SE 70.30 aktien down -0.42% UNIQA Insurance Group AG 13.080 aktien down -0.46% VERBUND AG Kat. A 63.70 aktien up +0.47% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.550 aktien up +0.11% Wienerberger AG 25.500 aktien up +0.39% voestalpine AG 34.220 aktien up +0.82%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Kopie von Ulrich und Marlen Kubinger
© zVg

Innovation

Wundermittel aus Österreich für sauberes Trinkwasser

13.11.25, 11:34 | Aktualisiert: 19.11.25, 11:40
Teilen

Das Unternehmen VTA Austria hat eine Lösung entwickelt, um eine der drängendsten Umweltgefahren zu bewältigen: Mikroschadstoffe und per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) im Abwasser.

Experten, darunter Umweltmediziner und Vertreter von Universitäten und Hochschulen, betonen die enorme Bedeutung von sauberem Wasser für unsere Gesundheit und unsere Zukunft. Denn: Die Belastung durch diese kritischen Spurenstoffe, darunter Medikamentenrückstände, Industriechemikalien und Korrosionsschutzmittel, nimmt zu und stellt Gemeinden weltweit vor Herausforderungen. 

VTA präsentiert Sensation: Nanotechnologie holt bis zu 99% aus dem Abwasser

VTA präsentierte jüngst eine technische Sensation, die eine neue Ära in der Abwasserreinigung einleiten soll: das Produkt VT Nanocarbon

Dieses System nutzt biophysikalische Nanotechnologie, um gelöste Schadstoffe gezielt zu eliminieren. Während herkömmliche Verfahren oft an solchen Rückständen scheitern, erzielt VT Nanocarbon laut Herstellerangaben sensationelle Ergebnisse: Es können bis zu 98 Prozent der relevanten Spurenstoffe nachhaltig aus dem Abwasser entfernt werden. Besonders hervorzuheben ist die Eliminationsrate bei Mikroplastik – hier wird sogar eine Quote von unglaublichen 99 Prozent erreicht.

Gegründet wurde VTA im Jahr 1992 von Prof. Ing. Mag. DDr. h. c. Ulrich Kubinger als Ein-Mann-Firma. Heute ist die VTA Group ein internationales, mittelständisches Unternehmen und Innovationsführer der Branche. 

Kostengünstiger als die EU-Vorgabe

Die österreichische Innovation könnte auch eine kosteneffiziente Antwort auf ein milliardenschweres EU-Problem sein. Die Europäische Union plant, bis 2050 alle Kläranlagen auf die sogenannte vierte Reinigungsstufe aufzurüsten – ein Mammutprojekt, das allein in Österreich Investitionen von 9 Milliarden Euro erfordern würde. Diese konventionelle vierte Stufe erzielt lediglich ein Eliminationspotenzial von rund 80 Prozent. Im Gegensatz dazu bietet VTA Nanocarbon bei den Spurenstoffen eine mittlere Eliminationsrate von 93 Prozent.

Ulrich und Marlen Kubinger

CEO der VTA-Gruppe Ulrich Kubinger und mit Prokuristin Marlen Kubinger.

© zVg

Die Lösung von VTA stellt somit eine ökologisch und auch eine ökonomisch weitaus attraktivere Alternative zur teuren EU-Vorgabe dar

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden