Wundermittel aus Österreich für sauberes Trinkwasser

Das Unternehmen VTA Austria hat eine Lösung entwickelt, um eine der drängendsten Umweltgefahren zu bewältigen: Mikroschadstoffe und per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) im Abwasser.

Experten, darunter Umweltmediziner und Vertreter von Universitäten und Hochschulen, betonen die enorme Bedeutung von sauberem Wasser für unsere Gesundheit und unsere Zukunft. Denn: Die Belastung durch diese kritischen Spurenstoffe, darunter Medikamentenrückstände, Industriechemikalien und Korrosionsschutzmittel, nimmt zu und stellt Gemeinden weltweit vor Herausforderungen.

VTA präsentiert Sensation: Nanotechnologie holt bis zu 99% aus dem Abwasser

VTA präsentierte jüngst eine technische Sensation, die eine neue Ära in der Abwasserreinigung einleiten soll: das Produkt VT Nanocarbon.

Dieses System nutzt biophysikalische Nanotechnologie, um gelöste Schadstoffe gezielt zu eliminieren. Während herkömmliche Verfahren oft an solchen Rückständen scheitern, erzielt VT Nanocarbon laut Herstellerangaben sensationelle Ergebnisse: Es können bis zu 98 Prozent der relevanten Spurenstoffe nachhaltig aus dem Abwasser entfernt werden. Besonders hervorzuheben ist die Eliminationsrate bei Mikroplastik – hier wird sogar eine Quote von unglaublichen 99 Prozent erreicht.

Gegründet wurde VTA im Jahr 1992 von Prof. Ing. Mag. DDr. h. c. Ulrich Kubinger als Ein-Mann-Firma. Heute ist die VTA Group ein internationales, mittelständisches Unternehmen und Innovationsführer der Branche.

Kostengünstiger als die EU-Vorgabe

Die österreichische Innovation könnte auch eine kosteneffiziente Antwort auf ein milliardenschweres EU-Problem sein. Die Europäische Union plant, bis 2050 alle Kläranlagen auf die sogenannte vierte Reinigungsstufe aufzurüsten – ein Mammutprojekt, das allein in Österreich Investitionen von 9 Milliarden Euro erfordern würde. Diese konventionelle vierte Stufe erzielt lediglich ein Eliminationspotenzial von rund 80 Prozent. Im Gegensatz dazu bietet VTA Nanocarbon bei den Spurenstoffen eine mittlere Eliminationsrate von 93 Prozent.

CEO der VTA-Gruppe Ulrich Kubinger und mit Prokuristin Marlen Kubinger. © zVg

Die Lösung von VTA stellt somit eine ökologisch und auch eine ökonomisch weitaus attraktivere Alternative zur teuren EU-Vorgabe dar