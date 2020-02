Georg Fechters Motosport-Fantasien

Masters of Dirt ist eine arrivierte Sport-Entertainment-Marke und in etwa 18 Jahre alt. Sie ist eine Erfindung des 33-jährigen Georg Fechter, Sohn der österreichischen Live-Entertainment- und Event-Management-Institution Herbert Fechter, und hat diese, wie er erzählt, "mit 14 oder 15 Jahren erfunden".

Die besten Freestyle-Athleten der Welt setzen auf zwei und vier Rädern die Grenzen der Physik außer Kraft – lassen Sie sich dieses fulminante Spektakel nicht entgehen! Tickets sind bereits auf wien-ticket.at und oeticket.com verfügbar, Kinder zahlen nur die Hälfte!

Im Frühjahr 2019 sorgte die „Masters of Dirt Total Freestyle Tour“ in sechs Bundesländern für viel Aufsehen und erhöhte Adrenalinwerte bei den Besuchern, doch auf diesem Erfolg will sich die M.O.D Crew ganz sicher nicht ausruhen. „Wir stehen voll am Gas – und haben noch viele weitere verrückte Ideen im Ärmel, mit der wir die letztjährige Show toppen wollen!“, so Georg Fechter, M.O.D Gründer und Mastermind der größten Freestyle Show der Welt.

Dass noch Luft nach oben ist, sagt schon der Name des neuen Showformats aus: „Freestyle Evolution Tour“ nennt sich das neue Konzept, das neben den üblichen Attraktionen der Show, darunter Freestylemotocross-Bikes, BMX, Mountainbikes, Schneemobile, Quads und einen Buggy, wieder neue, atemberaubende Tricks verspricht.

Neben den wilden Jungs zählen natürlich auch wilde Mädels zum fixen Bestandteil der Vorführung: Die Fuel Girls aus England heizen auch 2020 wieder mit ihrer Feuershow samt Pyrotechnik und knappen Outfits die Halle gehörig auf, aber auch weibliche Athletinnen werden 2020 am Start sein.

Was Masters of Dirt auszeichnet, ist neben den fulminanten Shows auch das erstklassige Rahmenprogramm: dazu zählt die Möglichkeit, für nur 6€ Eintritt vor der Show das Fahrerlager besuchen zu können, gratis M.O.D Tattoos, eine Fashionmeile mit hochqualitativer, rider-inspirierter Mode, sowie Autogrammstunden nach jeder Show und eine Afterparty am Samstagabend im wiener Praterdome, bei der jeder M.O.D Ticketbesitzer gratis Eintritt genießt!

HARDFACTS

WAS: Masters of Dirt Freestyle Evolution Tour Vienna

WANN:

Freitag, 13.03.2020, 20:00

Samstag, 14.03.2020, 14:00

Samstag, 14.03.2020, 20:00

Sonntag, 15.03.2020, 16:00

WO: Wiener Stadthalle

TICKETS: via wien-ticket.at & oeticket.com, Kinder zahlen die Hälfte!