Mobilfunk-Anbieter auf der Überholspur

Franz Pichler, Geschäftsführer und Eigentümer von Mass Response Service, skizziert den Erfolgsweg von spusu. Die seit 2015 vom Unternehmer im österreichischen Markt aufgebaute und etablierte Mobilfunk-Marke sowie auch der dahinter stehende Betrieb sei, wie er gerne erklärt, der "aktuell schnellst wachsende Mobilfunkanbieter Österreich mit circa 300.000 Kunden". Und die kundenseitige Wachstumskurve zeigt nach oben. 2020 wird Pichler und spusu das Jahr für zumindest zwei Meilensteine in der Geschichte des Unternehmens.

Ein Meilenstein dreht sich um die Mobilfunk-Zukunft 5G. Im Jahr 2019 ersteigerte das mittelständische Unternehmen 5G-Frequenzen. spusu sicherte sich ein großes Frequenzbündel im niederösterreichischen Raum. Durch diesen Frequenz-Erwerb macht, wie Pichler erklärt, spusu den "logischen Schritt vom virtuellen Mobilfunker zum Anbieter mit eigenem Funknetz". Durch diese erworbenen Frequenzen, so Pichler weiter, wollen wir bei 5G eine Vorreiterrolle einnehmen und erste Schritte als eigner Netzbetreiber gehen. spusu betrieb seit 2015 ein eigenes Core-Netzwerk in Kombination mit dem Funknetz von Drei (3). Der spusu-Gründer: "Ein eigenes Funknetz aufzubauen, war also der nächste logische Schritt".

Eigenes spusu-5G-Netz in Niederösterreich



Damit sind für das Unternehmen auch hochgesteckte Ziele verbunden. Denn, so der spusu-Gründer Pichler, während bei Pre-5G nur der Daten-Download über das schnelle 5G-Netz abgewickelt wird, wollen wir als erster Betreiber ein vollständiges 5G-Netz anbieten. "Wir haben uns viele Ziele gesteckt. Eines davon ist, das Land Niederösterreich, vor allem aber jene Gebiete, die bislang nur schlecht oder wenig abgedeckt sind, mit echtem 5G zu versorgen. Als positiven Nebeneffekt treiben wir damit auch den Glasfaserausbau kräftig voran", präzisiert Pichler die Strategie des Unternehmens.

Insgesamt sicherte sich der aufstrebende Mobilfunker im Vorjahr Frequenzen in einem Ausmaß von 30 MHz in Niederösterreich. Damit steht spusu - in Relation zur Kundenzahl - eine deutlich höhere Frequenzmenge als den drei großen Anbietern zur Verfügung. Dies ermöglicht es zukünftig Top-Download-Geschwindigkeiten im spusu-Netz anzubieten.

Vorreiterrrolle in Österreich angestrebt



Pichler sieht spusu künftig als Technologievorreiter in Österreich. "Wir beschäftigen uns schon länger mit 5G und haben dafür eine eigene Forschungseinrichtung ins Leben gerufen. Während sich die meisten Anbieter auf den Zukauf von Technologie aus dem Ausland beschränken, schaffen wir diese aus eigener Hand. Dieser Vorteil bringt uns und damit Österreichs Wirtschaft eine Vorreiterrolle, für die wir entscheident sein wollen", begründet Pichler einen angestrebten Wettbewerbsvorteil.

Vorteile durch 5G



Durch 5G können bereits in der ersten Evolutionsstufe Datengeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s erreicht werden. Zusätzlich punktet die zukunftsträchtige Technologie mit extrem niedrigen Latenzzeiten, deckt eine deutlich höhere Zahl an Kunden ab und besitzt zudem eine höhere Netzzuverlässigkeit als 4G. Die spusu-Kunden können in allen Teilen Österreichs in gewohnter Qualität telefonieren und surfen. Pichler: "Wir sind weiterhin im Netz von Drei eingemietet. Daran wird sich auch langfristig nichts ändern. Weder in Niederösterreich noch in anderen Teilen Österreichs. Jene Regionen in Niederösterreich, die wir mit eigenen Sendern versorgen werden, können zusätzlich von unserer eigenen Netzversorgung profitieren". An dieser Stelle hebt der Unternehmer hervor: "Es wird bei spusu keine Kostenerhöhungen geben. Das wissen unsere Kunden und daran werden wir auch festhalten."

Der Geschäftsführer und Eigentümer reflektiert die bisherige Entwicklung: "Seit unserem Marktstart vor fünf Jahren sind wir rasant und konstant gewachsen und freuen uns, auf sehr treue Kunden zählen zu können. Gemessen am Kundenwachstum sind wir der Spitzenreiter in Österreich. Dieser Erfolg ermöglicht uns, spusu als vierten Netzbetreiber Österreichs zu etablieren."

spusu-Meilensteine



Neben dem Start des eigenen 5G-Netzes wird es in den kommenden Woche noch zu zwei weiteren Meilensteinen kommen. Im ersten Quartal startet spusu als Mobilfunker in Italien. Und am 28. Februar eröffnet das Unternehmen gemeinsam mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die spusu-Akademie.