Von wegen Schuhe. Ludwig Reiter schafft Kulturgut

Der Name Ludwig Reiter steht für Unverwechselbarkeit sowohl als Marke als auch als Unternehmen in Österreich und darüber hinaus. Diese Einmaligkeit beruht auf der 1885 begründeten Schuhmacher-Tradition, handwerklicher Meisterschaft und Perfektion sowie auf einer Familien-Geschichte. Die Familie Reiter ist ihrer Handwerkskunst seit 135 Jahren und auch während schwieriger Jahre treu. In der Ludwig Reiter Schuhmanufaktur entstehen nicht nur von Hand gefertigte, individuelle Schuhe für Menschen, die besonderen Wert auf Individualität, Maßarbeit und Tradition legen, sondern Kulturgüter, die in und für die österreichischen Wirtschaft einzigartig sind.

Die Ludwig Reiter Schuhmanufaktur ist der einzige Betrieb in Österreich, der klassische, rahmengenähte Schuhe in gewerblichem Umfang produziert. Das Familien-Unternehmen betreibt 13 eigene Geschäftslokale in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Darüber hinaus führen etwa 200 erstklassige Fachgeschäfte und Boutiquen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Niederlande, Spanien, Großbritannien, Japan und den USA die Produkte der Manufaktur.

Lebendiges Handwerk



Ludwig Reiter ist inzwischen im In- und Ausland nicht nur für seine rahmengenähten Schuhe, sondern auch für hochwertige Sportschuhe, Damenschuhe und Leder-Accessoires bekannt. Rund 60 Mitarbeiter erzeugen jährlich insgesamt etwa 30.000 Paar Schuhe.

Mit Modellen wie dem Trainer, dem Bowling oder dem Maronibrater wurde das Unternehmen in den letzten Jahren auch zu einem international anerkannten Mode-Pionier, woraus sich Kooperationen mit Designern wie Helmut Lang und Werner Baldessarini, sowie mit dem Wiener Burgtheater, dem Theater an der Wien und anderen namhaften Bühnen entwickelt haben, deren Theater- und Opernproduktionen regelmäßig mit Schuhen von Ludwig Reiter ausgestattet werden.

Leisten, Maß und Perfekten



1885 eröffnet der aus dem böhmischen Karlsbad zugewanderte Ludwig Reiter I. gemeinsam mit seiner Frau Anna in Wien „auf der Wieden“ eine Schuhmacherwerkstatt. Bereits 1887 beliefert er die k.u.k. Sicherheitswache mit Maßstiefeln und rahmengenähten Offiziersschuhen, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Qualität große Anerkennung finden. Für die k.u.k. Armee werden Stiefeletten zur Ausgeh-Uniform und Reitstiefel gefertigt.

Ludwig Reiter II., der Sohn des Firmengründers, lernt zunächst bei seinem Vater das Schuhmacherhandwerk, geht aber schon in jungen Jahren auf Wanderschaft und arbeitet in Deutschland, England und Amerika. In den USA ist er von 1902 bis 1908 in verschiedenen Schuhfabriken, u. a. in Boston tätig. Dort lernt er das damals neue Goodyear-Verfahren kennen – die Technik, rahmengenähte Schuhe mit Hilfe ausgetüftelter Nähmaschinen herzustellen. Danach wandelte ab 1909 den Handwerksbetrieb seines Vaters schrittweise in eine kleine Schuhfabrik um und führt das mechanisierte Goodyear-Verfahren ein. Im gleichen Jahr übersiedelt das Unternehmen in die Kolschitzkygasse.1919 wird das Geschäftslokal in der Wiedner Hauptstraße in Wien eröffnet – unter dem Namen „Piccadilly“. Eine von Ludwig Reiter etablierte Schuhmarke trägt denselben Namen. Man beschäftigt etwa 70 Mitarbeiter.

© Ludwig Reiter - Weltkunst.de

Vom Schuhmacher zu Schuhproduzenten



1934 beginnt das Unternehmen – mittlerweile zur „Schuhfabrik“ gewachsen – mit der Produktion von rahmengenähten Herren- und Damenschuhen der Marke „Fox“.1940 verlegt man den Betriebsstandort von Wiener Neustadt, wo Stiefel für das österreichische Militär produziert wurden, in die Schumanngasse, 17. Wiener Bezirk. 1960 übernimmt Ludwig Reiter III., ausgebildeter Ledertechniker, den Betrieb und baut ihn aus. Das Unternehmen entwickelt sich unter seiner Leitung zu einem der renommiertesten Schuhproduzenten Österreichs.

1985, hundert Jahre nach der Firmengründung, hat Ludwig Reiter als einzige Wiener Schuhfabrik die Krise der europäischen Schuhindustrie überlebt. Im selben Jahr übernimmt Till Reiter, Sohn von Ludwig Reiter III. und Ur-Enkel des Firmengründers, die Leitung des Unternehmens – nunmehr in der 4. Familiengeneration. Später stoßen seine Brüder Uz (als Prokurist) und Lukas (als Gestalter der Ludwig Reiter-Geschäftslokale) hinzu.

Diversifikation und Maßschuhfertigung im Wandel der Zeit



1992 erwirbt Ludwig Reiter die Arbeitsschuhfabrik C. Kitzmantel in Vorchdorf (OÖ), übernimmt von dort neue handwerkliche Fertigungstechniken und Know-how sowie neue Schuhtypen. Aus diesen Arbeits- und Winterstiefeln sowie Sportschuhen werden etwa die heute sehr erfolgreichen Modelle Maronibrater und Trainer entwickelt. 1995 leitet der vor allem auch in Italien, England und Asien sehr beliebte Trainer als modische Innovation eine neue Retro-Sportschuhwelle ein. Die Modelle Bowling und Rugby verbinden als erste rahmengenähte, informelle Sportschuhe alte handwerkliche Tradition und modernen Stil.

2000 übernimmt Ludwig Reiter das weltberühmte Koffer- und Taschengeschäft von Franz Schulz in Wien und erweitert damit sein Sortiment mit hochwertigen, handgefertigten Akten- und Reisekoffern, Damenhandtaschen, Reisetaschen und Kleinlederwaren. 2008 erwirbt Ludwig Reiter den Gutshof Schloss Süßenbrunn im Nordosten des Wiener Stadtgebietes. 2010 zieht das gesamte Unternehmen nach Süßenbrunn um.