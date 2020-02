Weltmarktführer für HiFi-Plattenspieler

Rund 35 Kilometer nördlich von Wien ist ein "Hidden Champion" der österreichischen Wirtschaft beheimatet. Seit Ende August 2017 ist Pro-Ject Audio Systems im niederösterreichischen Mistelbach ansässig. Dort werden für Kunden auf der ganzen Welt HiFi-Anlagen produziert. Sie suchen und bekommen echtes Stereo-Erlebnis vermittelt. Die Plattenspieler von Pro-Ject Audio Systems lassen die Herzen von Musik-Fans, die akustisch die Qualität von analoger Ton- und Sound-Produktion über alle Maßen schätzen, höher schlagen.

Unternehmertum ist auch Gegen-den-Strom-schwimmen



Pro-Ject wurde im Jahr 1991 gegründet, als die CD und CD-Player im Vormarsch waren. Unternehmensgründer Heinz Lichtenegger verfolgte von Beginn die Mission, HiFi-Anlagen herzustellen, die das "best-mögliche analoge Erlebnis zu vernünftigen Preisen zu bieten". Der Unternehmer gab, wie es dazu heißt, in einer Zeit in der sich digitale Audio-Medien immer größerer Beliebtheit erfreuten und Vinyl für tot sowie für überflüssig erklärt wurde, seinen Glauben an den einfachsten aber besten Weg des Musik-Genusses nicht auf. Er widmete und fokussierte sein ganzes Unternehmertum dem Plattenspieler.

Heute ist Pro-Ject Audio Systems Weltmarktführer in der Herstellung hochwertiger HiFi-Plattenspieler. Die Produkte des Unternehmens werden in 80 Länder weltweit exportiert.

Video zum Thema Pro-Ject - Unternehmensgründer Heinz Lichtenegger im Gespräch Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Echtes Stereo-Erlebnis für Audiophile



Lichtenegger: "Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich für das wunderbare Hobby HiFi zu begeistern und ihnen ein echtes Stereo-Erlebnis zu attraktiven Preisen zu bieten. Der beste Weg hierfür beginnt mit einem guten Plattenspieler. Wir wollen den Kunden wieder ihr Recht zurückgeben, selbst zu entscheiden, was sie benötigen, indem wir unsere Produkte nicht mit unnötigen Features aufblasen. Bei Pro-Ject streben wir danach, erstaunliche Produkte mit tadellosem Wert zu kreieren. Wir verwenden ausschließlich die besten Komponenten und produzieren unsere handgefertigten Waren exklusiv in Europa. Mit einem Auge für zukünftige Trends versuchen wir die Bedürfnisse des Marktes zu erkennen und diese zu erfüllen."

© Pro-Ject Audio Systems

Plattenspieler für den Weltmarkt



Ein Test des Plattenspielers Pro-Ject 1 durch das deutsche Fachmagazin "Stereo" brachte den Stein dann ins Rollen. Die Aufmerksamkeit der Fachpresse weckte das Interesse für die Produkte des Unternehmens. Mit steigender Popularität begannen immer mehr internationale Vertriebe Pro-Ject Plattenspieler anzubieten. Das Ergebnis: Pro-Ject Audio System liefert seine Produkte von Österreichs aus an den Weltmarkt und mauserte sich zum führenden Anbieter im Bereich hochwertiger, analoger HiFi-Produkte.

"Die Zahl an Menschen, die Pro-Ject Produkte kauften, ist konstant gestiegen, gleichermaßen auch unser Portfolio. Wir bieten unseren Kunden nicht nur hochwertige Produkte an, sondern auch die benötigten Optionen, um den Plattenspieler den individuellen Kundenbedürfnissen anzupassen. Wir geben den Konsumenten die Möglichkeit, das beste Modell für ihren Geschmack und ihr Budget zu finden", teilt der Geschäftsführer Lichtenegger dazu mit.

Antrieb und Eifer werden mit Awards belohnt



Das Echo für den Antrieb und Eifer mit dem das Unternehmen seine Produkte entwickelt, gestaltet und produziert, ist groß. "Wir haben bereits unzählige Auszeichnungen für unsere Plattenspieler und Elektronik erhalten. Ebenso wurden Pro-Ject Produkte in zahllosen Filmen und TV Serien verwendet", heißt es dazu. Im August 2019 wurde Pro-Ject Audio Systems mit zwei EISA-Awards für drei Produkte - der Plattenspieler X1 als "Best Buy Turntable" sowie die CD Box RS2 T und die Pre Box RS2 Digital als "Beste Digitale Quelle" - ausgezeichnet. Im März vergangenen Jahres erhielt das Unternehmen drei German Design Awards - jeweils einmal die Essential III Flexi Range und die Pre Box S2 Digital in der Kategorie Entertainment und der Plattenspieler VT-E BT in der Kategorie Lifestyle & Fashion - prämiert. Und bis 16. Februar 2020 war der Plattenspieler Elemental Phono USB in der Ton-Installationskunst der Künsterlgruppe Dumb Type im Museum für zeitgenössische Kunst in Tokio zu sehen.

© Pro-Ject Audio Systems

Anspruchsvolle Produkte schaffen



Produziert wird, laut Unternehmer Lichtenegger, wie folgt: "Mit modernsten Technologien und Maschinen sind wir in der Lage, visuell anspruchsvolle Produkte zu schaffen, ohne dabei das Auge für die Details zu verlieren. In Tschechien produzieren wir unsere Plattenspieler vom ersten bis zum letzten Schritt im Haus. Von der kleinsten Schraube bis zur Zarge wird alles von unseren erfahrenen Technikern gefertigt. Eine strikte Vier-Stufen Kontrolle versichert, dass alles funktioniert wie es soll. In der Slowakei kreieren wir unsere Mikro-High-End-Komponenten. Indem wir das Gehäuse auf ein Minimum reduzierten, war es uns möglich, Kosten zu sparen und unseren Kunden ein wahres Preis-Leistungswunder zu liefern. Wir sind stolz darauf Produkte zu entwickeln, welche einen lang haltenden Wert aufweisen. Wir geben unseren Kunden Zufriedenheit in all ihren Audio-Bedürfnissen."

Kooperationen, limitierte Auflagen, ansprechendes Design



Ein Erfolgsfaktor für Pro-Ject Audio Systems ist Kollaboration. "Wir arbeiten eng mit Partnern der Musikindustrie, wie der Universal Music Group (The Beatles), Third Man Records (Jack White), The Rolling Stones, Parov Stelar oder dem weltbekannten Hard Rock Café zusammen. Viele Industrie-Größen kooperieren mit uns, wie die Wiener Philharmoniker oder Ortofon, um beispielsweise für deren Jubiläen spezielle Produkte zu entwickeln. Zusammen mit diesen Partnern kreieren wir spezielle und limitierte Auflagen und geben unseren Kunden noch mehr Auswahl."