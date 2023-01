Unternehmen mit Weitblick

Die kapitalistische Notion vom reinen Gewinn und unendlichem Wachstum hat in Zeiten der Klimakrise ausgedient.

An Unternehmen werden heutzutage neben den Anforderungen nach Schutz und fairer Bezahlung der Mitarbeiter:innen, unabhängig von Ethnizität oder Gender, auch hohe Ansprüche in Sachen Klima und Umweltschutz gestellt.

Dem fügt sich der führende Kommunikationsanbieter Österreichs gerne: A1 geht einen Schritt weiter und nimmt sich die EU Sustainable Development Goals als Anreiz und Ziel. Im Sektor Umwelt verschreibt sich A1 dabei Maßnahmen zum Klimaschutz, der Förderung nachhaltigen Konsums und Produktion sowie der Nutzung sauberer Energie.

Co2-neutrales Netz

Und das trägt Früchte: Co2-neutral ist das A1 Netz schon heute, wie der TÜV SÜD bestätigt. Eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung, Eco-Austria, in Kooperation mit dem Frauenhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) hat ergeben, dass Breitbanddienste dabei helfen Co2-Emissionen zu reduzieren. Im Zeitraum von 2019 bis 2022 konnten so insgesamt 7,09 Millionen Tonnen Co2 eingespart werden. Des Weiteren geht aus der Studie hervor, dass mobiles Breitband in der Vergangenheit unterm Strich auch nicht systematisch höhere Co2-Ausstöße verursacht hat.

Recycle & Refurbish

Darüber hinaus spart A1 durch Recycling und Refurbishment von jährlich 150.000 Altgeräten Elektroschrott. Oftmals wird ein Smartphone nur 18 bis 24 Monate genutzt. Wenn dann einfach ein neues angeschafft wird, ergibt das grob geschätzt bis zu 10 Millionen ungenutzte Geräte, die in etwaigen Schubladen versauern. Alte Handys, die in den A1 Shops abgegeben werden, werden auf deren Funktionalität geprüft und kleinere Defekte repariert, wodurch die Geräte dann als „refurbished“ einem zweiten Lebenszyklus bei neuen Besitzer:innen zugeführt werden. Geräte mit gröberen Schäden werden fachgerecht entsorgt, sodass die zum Teil enthaltenen Schwermetalle und andere Giftstoffe nicht ins Grundwasser oder bei Verbrennung in die Luft gelangen.

Weitere Pläne, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, umfassen außerdem die Umstellung der Fahrzeuge für Service-Mitarbeiter:innen auf 100% E-Mobilität.