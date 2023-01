150 Kilometer Glasfaserkabel versorgen den 2. Bezirk mit Highspeed Internet und machen Wien zur Stadt der Zukunft.

Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher der Wiener Leopoldstadt freut sich über den großflächigen Glasfaserausbau in Wien. Denn davon profitieren nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, auch 38.000 zusätzliche Haushalte des 2. Wiener Gemeindebezirkes haben nun die Möglichkeit, auf Übertragungsgeschwindigkeiten im Gigabitbereich.

Wien: Stadt der Zukunft

Damit geht Wien einen weiteren Schritt in die Stadt der Zukunft. Wien zählt zu den lebenswertesten Städten der Welt und entwickelt sich dynamisch weiter. Mit der hochmodernen Anbindung an das A1 Glasfasernetz sind Wien und deren Bewohnerinnen und Bewohner auch für die Zukunft bestens gerüstet.

Glasfaser-Internet für den 2. Wiener Gemeindebezirk

Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher der Leopoldstadt: „Der 2. Bezirk bietet vom Stadtzentrum über den Prater bis zur Donau eine hohe Lebensqualität. Leistungsfähige digitale Infrastruktur ist dabei nicht nur eine Voraussetzung für erfolgreiche Unternehmen, sondern sie sorgt auch dafür, dass die Leopoldstädter:innen ihr Berufsleben und ihre Freizeit optimal gestalten können. Mit dem Ausbau des A1 Glasfasernetzes wurden nun perfekte Voraussetzungen für die Versorgung mit hochwertigem Breitbandinternet geschaffen.“

A1 gehört mit Unternehmenstöchtern in sieben Ländern zu den wichtigsten Telekommunikationsbetreibern Europas und ist stolz darauf, das A1 Technologiezentrum mit gesamt rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die modernsten Datacenter in Wien zu betreiben. Auch die Unternehmenszentrale liegt in Wien – neben dem Prater in der Leopoldstadt. Damit wird die Bundeshauptstadt auch zu einer der wichtigsten Schaltstellen rund um 5G und IT.

A1 macht mehr. Wir übernehmen Verantwortung um die Zukunft Österreichs nachhaltig zu gestalten. Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 2 Milliarden EUR in den vergangenen 5 Jahren sorgen wir für einen sicheren Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätze. Und natürlich für mehr Lebensqualität und die besten und schnellsten Verbindungen.