„Alexa, welcher Konzern ist der teuerste?“ Die Antwort auf die Frage an den smarten Amazon-Lautsprecher heißt ab jetzt nicht mehr Apple oder Microsoft – es ist … Amazon!

Die Giganten der Hightech- und Internetbranche aus den USA liegen in einem erbitterten Kampf um die Krone der wertvollsten Unternehmen der Welt – vor acht Jahren waren es noch die großen Ölkonzerne, die das Milliardenranking beherrschten.

Und jetzt hat der Onlinehändler Amazon erstmals den Spitzenplatz in der Geldrangliste, die sich nach dem Börsenwert der Firmen berechnet, erobert. Die Aktie des US-Konzerns legte am Montag um 3,44 Prozent zu, Amazons Börsenwert erhöhte sich auf 797 Milliarden Dollar – und damit zog Amazon-Boss Jeff Bezos (54) am bisherigen Spitzenreiter Microsoft vorbei.

Das Apple-Desaster

Microsoft hatte den Titel erst Ende November von Apple erobert. Denn der Aktienkurs des iPhone-Giganten, der noch im August als erstes Unternehmen der Geschichte überhaupt den Börsenwert von mehr als 1.000.000.000.000 Dollar – sprich eine Billion Dollar! – sprengte, ist auf einer steilen Talfahrt.

Allein am vergangenen Frei­tag rauschten Apple-Papiere wegen schlechter iPhone-Verkaufszahlen knapp zehn Prozent runter – an einem einzigen Tag verlor Apple 75 Milliarden Dollar an Börsenwert. Die ewige Nr. 1 liegt in der aktuellen Rangliste nur noch auf dem vierten Platz.

Der Amazon-Höhenflug

Ama­zon legt im Milliardenranking dagegen immer weiter zu. Die Gründe des Höhenflugs: Der 1994 gegründete Online-Buchhändler amazon.com hat sich zum Hersteller von Hightech-Geräten und Streaming-Anbieter entwickelt.

Jeff Bezos: Vom Buchhändler zum reichsten Mann der Welt

Seit 1. Jänner schon um zehn Milliarden Dollar reicher? Kein Problem für Amazon-Erfinder Jeff Bezos! ÖSTERREICH zeigt, wie der Hightech-Tycoon aus Seattle, der sein erstes Geld bei McDonald’s verdiente, mit Amazon vom Buchhändler zum reichsten Menschen der Welt wurde:

Der Reichste: 135 Mrd. Dol­lar schwer.

Der Höhenflug der Amazon-Aktien hat das Vermögen von Jeff Bezos laut aktuellem Bloomberg-Geldranking auf unglaubliche 135 Milliarden Dollar katapultiert. Damit ist der Amazon-Gründer der reichste Mensch aller Zeiten.

Kindle & Co.: Der Weltmarktführer





1994 schmiss Bezos seinen Wall-Street-Job und verkaufte aus seiner Garage übers Internet Bücher – damit revolutionierte er den Onlinehandel. Heute verkauft er seinen eigenen E-Book-Reader Amazon Kindle, die smarten Alexa-Lautsprecher oder Video-Streaming-Sticks und sperrt Supermärkte ohne Kassen auf.

Blue Origin: Traum vom Weltall.