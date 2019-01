EU will Abbau von Industriezöllen mit USA

Die EU-Kommission hat am Freitag den Abbau von Zöllen für Industriegüter, darunter auch Fahrzeuge, im Handel mit den USA vorgeschlagen. Das Verhandlungsmandat sei nun an die EU-Staaten zum Beschluss weitergeleitet worden, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Brüssel. Agrarprodukte sollen nicht von Zöllen ausgenommen sein.

Malmström sagte, es gehe nicht darum, ein neues Freihandelsabkommen mit den USA auszuhandeln, sondern Spannungen im Handelsstreit mit den USA zu reduzieren. Bemühungen um ein transatlantisches Freihandelsabkommen (TTIP) waren nach der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump gescheitert.