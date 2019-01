Mobile Bank N26 mit 2,7 Mrd. Dollar bewertet

Gute Nachricht für das von den Wienern Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal (Bild) gegründete Banken-Start-up N26. Das Fintech ist nun mit 2,7 Milliarden Dollar bewertet. Die Mobile Bank mit Hauptsitz in Berlin gab am Donnerstag bekannt, dass sie 300 Millionen Dollar in ihrer Series D-Finanzierungsrunde unter der Führung der in New York ansässigen Risikokapitalgesellschaft Insight Venture Partners eingesammelt hat. Damit steigt die Bewertung der Moblie Bank auf 2,7 Milliarden Dollar. An der Runde beteiligt sich auch GIC, ein Investmentfonds des Staates Singapur.

Neuer Rekord in Europa

Das Investment in Höhe von 300 Millionen Dollar stellt die größte Private-Equity-Finanzierungsrunde für ein Fintech-Unternehmen in Europa in den letzten Jahren dar. Bis heute hat N26 mehr als 500 Millionen Dollar von den weltweiten Investoren eingesammelt, darunter Tencent, Allianz X, Peter Thiels Valar Ventures, Li Ka-Shings Horizons Ventures, Earlybird Venture Capital, Redalpine Ventures und Greyhound Capital.

