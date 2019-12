Saudi Aramco knackt 2-Billionen-Dollar-Marke

Die Aktien des Börsenneulings Saudi Aramco bleiben an der Börse in Riad auf der Überholspur. Mit einem erneuten Kursplus von zehn Prozent auf 38,70 Riyal (9,31 Euro) knackte der weltgrößte Ölkonzern am Donnerstag Refinitiv-Daten zufolge die magische Marke von zwei Billionen Dollar (1,81 Billionen Euro) Börsenwert.

Bereits am ersten Handelstag stark

Schon mit seinem Debüt am Mittwoch hatte Aramco die nach Marktkapitalisierung bisher größten Konzerne der Welt, Apple und Microsoft, locker überholt. Die Titel waren am Mittwoch auf 35,20 Riyal gestiegen und hatten damit zehn Prozent über ihrem Ausgabepreis von 32 Riyal gelegen.

