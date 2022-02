× eToro Erfahrungen 2022: Wie seriös ist der Online-Broker?

eToro - wie gut ist der Online Broker wirklich?

eToro ist einer der namhaftesten Online-Broker, die es derzeit auf den Markt gibt. Der Anbieter soll vor allem für Anfänger sehr gut geeignet sein, aber auch fortgeschrittene Trader können von dem Broker profitieren. Viele Trader fragen sich deswegen: Wie gut ist eToro wirklich? Wie sehen die eToro Erfahrungen aus?

eToro ist eine weltweit führende Social-Trading-Plattform mit über 22 Millionen aktiven Kunden aus über 140 Ländern. Und dabei bietet eToro für jeden etwas an: ob von Aktien, über CFDs, bis hin zu Kryptowährungen – auf eToro kann man in über 1000 Märkte investieren. Der Broker ist vor allem durch seine revolutionäre CopyTrading Funktion bekannt geworden. Neben innovativem Design, den niedrigen Gebühren und dem sozialen Ansatz scheint eToro der ideale Broker für viele Anleger zu sein. Aber hält eToro auch, was es verspricht?



Was ist eToro?

eToro ist ein Online Broker, der erstmals 2007 von einer Gruppe von Fintech-Unternehmern in Israel gegründet wurde. Die Plattform bietet eine Reihe von Anlageklassen an und ermöglicht es, Vermögenswerte im traditionellen Sinne zu kaufen, oder mit Differenzkontrakte (CFDs) zu handeln.

Der Broker bietet über 3000 verschiedene Vermögenswerte an, die von Aktien, CFDs, Forex, Kryptowährungen bis hin zu Rohstoffen reichen. Somit sollte für jeden Anlegertyp etwas dabei sein.

Einer der attraktivsten Aspekte von eToro ist seine branchenführende Preisstruktur, da es eine der wenigen Plattformen ist, die es einem ermöglicht, Aktien provisionsfrei zu kaufen. Dies gilt auch für Kryptowährungen wie Bitcoin und über 153 ETFs. Die Erfahrungen mit eToro haben gezeigt, dass der Broker für Anfänger als auch fortgeschrittene Trader sehr gut geeignet ist.

Dies liegt daran, dass die Einrichtung eines Kundenkontos nur wenige Minuten dauert und man problemlos Geld mit einer Debit-/Kreditkarte, einem E-Wallet oder einem Bankkonto einzahlen kann. Auch PayPal wird als Zahlungsmöglichkeit bei eToro akzeptiert. Die eToro Gebühren sind zudem transparent, günstig und vor allem fair.

Wer schon Erfahrungen mit eToro gemacht hat, oder von dem Broker gehört hat, hat sicherlich auch schon von dem Social Trading gehört. Die Social- und Copy-Trading-Funktionen von eToro gehören zu einen der Hauptgründe für die Popularität des Brokers. Diese ermöglichen es, mit anderen Investoren in einem Facebook-ähnlichen Format zu interagieren und sogar die Trades anderer Benutzer zu kopieren, was dem traditionellen Handel eine neue Dimension hinzufügt.



eToro-Erfahrungen: Vor- und Nachteile



Vorteile

● eToro wurde 2007 gegründet und ist in zwei Tier-1-Jurisdiktionen und einer Tier-2-Jurisdiktion reguliert, was es zu einem sicheren Broker (mit geringem Risiko) für den Handel mit Devisen und CFDs macht.

● eToro eignet sich hervorragend für Anfänger und fortgeschrittene Trader und punktet vor allem bezüglich des Social Tradings

● Der Broker überzeugt mit einer benutzerfreundlichen Plattform und der mobilen eToro App.

● eToro erweitert weiterhin sein verfügbares Angebot an Märkten als Multi-Asset-Broker mit über 3.000 verfügbaren Assets ständig.

● eToro bietet zudem eine Haftpflichtversicherung von bis zu 1 Mio. EURO pro Kunde in der EU an.

● Dazu kommen Vergünstigungen im VIP-Stil für Clubmitglieder und beliebte Investoren, die einen höheren Status erreichen.



Nachteile

● Das Angebot von eToro an Schulungsmaterialien ist im Vergleich zu seinen Mitbewerbern begrenzt.

● Automatisierte (algorithmische) Handelsstrategien werden bei eToro nicht unterstützt.

● Obligatorische Stop-Loss und Take-Profit können bestimmte Handelsstrategien behindern. Recherchen und Tools von Trading Central stehen nur bestimmten eToro Club-Mitgliedern zur Verfügung, die höhere Club-Stufen erreicht haben.

eToro Anmeldung – So funktioniert die Registrierung beim Online-Broker



© sbauer/Sales ×

Konto Registrierung (Quelle: eToro)

Bis auf wenige Ausnahmen kann sich jeder aus der ganzen Welt bei eToro registrieren. Derzeit unterstützt eToro mehr als 140 Länder. Der Registrierungsprozess von eToro ist recht einfach und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Dies kann über Folgendes erfolgen:

● Facebook-Konto

● Google Benutzerkonto

● Apple ID

● E-Mail-Adresse und Passwort

Nach Abschluss der Registrierung sieht man den Hauptbildschirm der Handelsplattform. Jetzt kann man sich entscheiden, entweder gleich in den Live-Handel zu starten oder sich erst am Demokonto zu versuchen.

Um jedoch mit dem Live-Handel zu beginnen, muss man das eigene Profil vervollständigen und das Kundenkonto verifizieren, indem man eine Reihe von Formularen ausfüllt..

Zur Verifizierung der eigenen Identität müssen folgende Dokumente hochgeladen werden:



● Ein Identitätsnachweis wie ein Reisepass, Führerschein oder ein anderer amtlicher Ausweis

● Ein Adressnachweis wie beispielsweise Kontoauszug, Telefonrechnung, etc.

Nachdem man diese Dokumente hochgeladen hat, überprüft eToro diese und ermöglicht Kunden im Anschluss den Zugriff auf das Einzahlungsmenü, damit man das Kundenkonto aufladen kann. Die Mindesteinzahlung beträgt 250 Euro.

Nach erfolgreicher Einzahlung kann man bereits selbst Erfahrungen machen und mit dem Live-Handel beginnen.

Jetzt bei eToro anmelden*



eToro-Plattform Test: Funktionen & Tools



© sbauer/Sales ×

eToro Funktionen (Quelle: eToro)



Die eToro-Plattform bietet eine gute Auswahl an Funktionen, wie Beobachtungslisten, Preisalarme, Newsfeeds und benutzerdefinierte Charts. Aber wo es glänzt, ist seine einzigartige Community und seine automatisierten Handelsmodelle.



CopyTrader und beliebter Investor

CopyTrader und Popular Investor sind Kehrseiten derselben Medaille. Wenn sich Benutzer bei CopyTrader anmelden, können sie die Krypto-Handelsstrategien führender Händler, sogenannte Popular Investors, duplizieren.

Für die Teilnahme fallen keine Gebühren an – Popular Investors werden direkt von eToro entschädigt – und sobald man sich als Trader etabliert hat, kann man sich selbst als Popular Investor bewerben.





© sbauer/Sales ×

Copy Trader Funktion (Quelle: eToro)

Man kann auch das verwandte Angebot von eToro CopyPortfolios verwenden, um die Leistung von gewinnbringenden Portfolios zu replizieren, die von eToro verwaltet werden. Dies macht eToro effektiv zu einer Art automatischem, gebührenfreiem Robo-Berater für Kryptowährungen. Nach eToro-Erfahrungen ist besonders das DeFi-Portfolio äußerst beliebt.

Social-Trading-Community



© eToro ×

Social Trading auf eToro (Quelle: eToro)

Social-Media-ähnliche Feeds von eToro Kunden sowie Kommentare sind auf der gesamten eToro-Plattform vorhanden. Wenn man sich anmeldet, sieht man sofort einen allgemeinen Feed, der die Meinungen der Benutzer zu Krypto, Märkten und Investitionen im Allgemeinen abdeckt. eToro kann man sich als eine Verbindung zwischen Broker und sozialem Netzwerk vorstellen – genau das ist der Broker nämlich.

Wenn man zudem zu jedem Asset oder jedem verwalteten Portfolio navigiert, erhält man Zugriff auf einen einzigartigen Feed, der Benutzerbeiträge enthält, die sich nur auf dieses bestimmte Angebot beziehen. Diese Kommentare können hilfreich sein, um Handelsideen für diejenigen zu entfachen, die neu in der Finanzwelt sind. Dabei sollte man jedoch bedenken, dass es keine Garantie für einen Gewinn gibt.

Zum Social Trading bei eToro*



eToro-Club

Der eToro Club ist eine Premium-Mitgliedschaft, die Benutzern basierend auf ihrem Guthaben mehr Funktionen bietet. Die Mitgliedschaft in diesem Club wird nicht durch den Betrag bestimmt, den man auf das Konto eingezahlt hat, sondern durch die Höhe des Eigenkapitals, das die Summe Ihres verfügbaren Guthabens (verfügbare Mittel zum Eröffnen neuer Trades), der gesamten zugewiesenen Mittel (derjenigen, die waren aktuell investiert) und dem Gewinn.

Die Mitgliedschaft ist verfügbar, sobald Benutzer 5.000 USD an gekauften Krypto-Assets oder Barbeständen in ihrem eToro haben. Je nach Eigenkapital gibt es die Mitgliedschaften Silber, Gold, Platin, Platin+ und Diamant.

Mobile Apps



Die eToro-Plattform unterstützt zwei separate Apps: die eToro Trading App und die eToro Money Wallet App. Beide sind für Android und iOS verfügbar. Die Trading App ähnelt der Webplattform, während die Wallet App es Benutzern ermöglicht, Token zu senden und zu empfangen sowie Kryptowährungen in andere Coins umzuwandeln.



© eToro ×

eToro mobile Apps (Quelle: eToro)

Benutzer müssen verstehen, dass die eToro Money Wallet-App die einzige Möglichkeit ist, Coins von der eToro-Plattform zu transferieren. Dies ist ein notwendiger Schritt, wenn man die Sicherheit maximieren möchte, indem man Krypto-Bestände in einer Wallet speichert. Die eToro Wallet Erfahrungen sind zudem überwiegend positiv – man hat somit jederzeit Zugriff auf die eigenen Kryptowährungen.

Mit der mobilen App kann man zudem von überall aus zu jeder Zeit das Portfolio überwachen, auf die News zugreifen, Trades eröffnen und schließen, und vieles mehr. Die mobile App ist in jeglicher Hinsicht so gut wie die Webanwendung.



eToro Demokonto

Wenn man sich bei eToro anmeldet, ist man berechtigt, das unbegrenzte Demokonto oder das, was eToro als „virtuelles Portfolio“ bezeichnet, zu nutzen. Dieses Übungskonto ist sehr nützlich, um die Funktionen der Plattform zu erkunden, insbesondere wenn man ein Neuling ist und zum ersten Mal eToro verwenden.



© sbauer/Sales ×

eToro Demokonto (Quelle: eToro)

Das Demokonto enthält bereits ein virtuelles Guthaben in Höhe von 100.000 Euro, welches man jederzeit verwenden kann, da es kein Ablaufdatum gibt. Und falls man dies aufgebraucht hat, kann man einfach zusätzliches virtuelles Guthaben anfordern, indem man sich an das Kundendienst Team wendet.

Jetzt Demokonto bei eToro eröffnen*



eToro Erfahrungen zur Weiterbildung und Schulungsmaterialien

Die eToro-Plattform bietet zahlreiche Ressourcen zum Recherchieren und Lernen über all die angebotenen Assets. Die Forschungs- und Bildungsressourcen sind auf Anfänger und Fortgeschrittene zugeschnitten.

Die eToro Academy ist mit Online-Leitfäden und Videos gefüllt, die alles abdecken, von der Verwendung von eToro bis hin zu individuellen Anlagestrategien.

Das Angebot von eToro

eToro bietet insgesamt 3.056 handelbare Assets an. Das Tolle an eToro ist, dass es den Zugang zu einer breiten Palette von Märkten ermöglicht und man sich nicht nur auf eine bestimmte Gruppe oder Kategorie beschränken muss..



© sbauer/Sales ×

eToro Assets (Quelle: eToro)

Über die Plattform kann man in Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Krypto und ETFs investieren. Das ist fast jeder Instrumententyp, den man sich vorstellen kann.

Im Vergleich zu anderen bekannten Brokern gibt es einen großen Unterschied, da eToro mehr als 3000 Instrumente anbietet, während seine Konkurrenten wie XM und AvaTrade nur etwa 1000 anbieten. Hinzu kommt, dass eToro sowohl echte Vermögenswerte oder Differenzkontrakte (CFDs) anbietet.



Aktien

Wenn man ein beeindruckendes Portfolio mit hochwertigen Aktien aufbauen möchte, sollte man eToro in Betracht ziehen.. Der Vorteil von eToro ist, dass die Plattform einen einfachen Zugang zu einigen der renommiertesten börsennotierten Unternehmen der Welt bietet. Man kann eine Verkaufs- oder Kaufposition für bestimmte Unternehmensaktien aus verschiedenen Ländern platzieren, darunter Deutschland, USA, Großbritannien, Italien, Hongkong, Japan, Australien, Irland, Singapur und viele mehr.



© eToro ×

eToro Aktien (Quelle: eToro)

Die Plattform bietet zudem uneingeschränkten Zugriff auf US-Aktien, die an der New Yorker Börse und NASDAQ notiert sind. So kann man ohne Probleme stolze Besitzer von Facebook- oder Tesla-Aktien werden.

Jetzt bei eToro Aktien kaufen*



CFDs (Contracts for Difference)

Neben dem Geldverdienen mit Aktien kann man auch in Contracts for Difference, CFDs, investieren. Es ist eine Investitionsmöglichkeit, die es Ihnen ermöglicht, die Kurse für eine Aktie oder einen Rohstoff zu prospektieren, bevor man investiert. Besonders populär sind die CFD-Tools, die von eToro angeboten werden.Hier hat man die Möglichkeit, beispielsweise Markttrends zu verfolgen, Handelsstrategien zu erproben und Live-Charts einzusehen..



© eToro ×

eToro CFD-Handel (Quelle: eToro)

Wenn man also eine Aktie findet, in die man investieren möchte, kann man unter Verwendung von Daten aus der Echtzeit-Marktanalyse bis zu 500 Euro für eine Investition von nur 100 Euro erhalten.

ETFs (Exchange Traded Funds)



Wenn man in Exchange Traded Funds (ETFs) auf ETF investieren möchte, findet man Kontrakte mit über 264 Auswahlmöglichkeiten für Rohstoffe und Indizes.



© eToro ×

eToro ETFs (Quelle: eToro)

Forex



Auch der Devisenhandel ist problemlos über eToro verfügbar. Man kann in alle Arten von Währungspaaren investieren, die man sich vorstellen kann. Darunter zählen:

● Forex Majors (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD und USD/CAD)

● Forex Minors (EUR/CHF, EUR/CAD, GBP/ZHF, NZD/JPY, CAD/JPY und viele mehr)

● Exotische Paare (EUR/TRY, USD/TRY, USD/SEK, USD/NOK, USD/DKK, USD/HKD, USD/MXN und viele mehr)

Indizes



Für diese spezifische Anlageklasse findet man die gängigsten Länderindizes, darunter die Niederlande 25, Deutschland 30, USA 500, US-TECH 100 und Japan 225 unter vielen anderen.



© eToro ×

eToro Indizes (Quelle: eToro)

Kryptowährungen und eToro Bitcoin Wallet



Diese neue Kategorie von Vermögenswerten gibt Ihnen die Möglichkeit, echte Krypto zu kaufen oder diese über CFD zu handeln (abhängig von Ihrem Land der Gerichtsbarkeit oder Aufsichtsbehörde). Es stehen über 40 Kryptowährungen zur Auswahl, und diese Liste wird voraussichtlich weiter zunehmen, da ständig neue unterstützte digitale Münzen oder Token hinzugefügt werden.



© eToro ×

eToro Kryptowährungen (Quelle: eToro)

Des Weiteren stellt der Anbieter ein eToro Wallet zur Verfügung. Die eToro Wallet Erfahrungen sind überaus positiv – schließlich kann man hier die eigenen Kryptowährungen halten, versenden und empfangen.

Jetzt Kryptowährungen bei eToro handeln*



eToro Gebühren und Kosten



© eToro ×

eToro Gebühren (Quelle: eToro)

eToro profitiert nur von der Marktspanne, die die Differenz zwischen dem Verkaufs- und Kaufpreis des Assets. Nach unseren eToro Erfahrungen und den Angaben des Brokers werden keine Provisionen erhoben.

Im Vergleich dazu verdienen andere renommierte Dienste viel an Provisionen, wenn man mit einer bestimmten Aktie oder einem anderen Vermögenswert handelt. Der Provisionswert ist abhängig vom Land bzw. Markt. Nur bei eToro kann man ohne Provisionen handeln – und somit die eigene Rendite erhöhen.

Einige Assets haben dynamische Spreads. Sie variieren manchmal, während andere Vermögenswerte feste Spreads haben und sich nicht ändern. Es ist sehr wichtig, dass man sich mit Spreads vertraut macht, da sie den Betrag angeben, den man mit dem erfolgreichen Trade verdienen werden.

Hinweis: Auf eToro gibt es bei bestimmten Assets eine Übernachtgebühr sowie eine Inaktivitätsgebühr. Diese kommt jedoch nach eToro Erfahrungen erst nach 12 Monate zu Trage und beläuft sich auf 10 Euro. Man sollte sich regelmäßig einloggen, um diese zu verhindern.

Zusammenfassend sind die Spreads von eToro im Vergleich zu anderen Diensten viel besser und günstiger als im Vergleich zu anderen Online-Broker.

eToro Kundenservice und Sicherheit



© eToro ×

eToro Kundensupport (Quelle: eToro)

Benutzer können nach unseren eToro Erfahrungen den Kundendienst von eToro per E-Mail oder Live-Chat kontaktieren. Das ganze hat jedoch einen Nachteil: Der Live-Chat ist nur für eToro Club-Mitglieder verfügbar. In der Tat bedeutet dies, dass die meisten Nutzer nur die Möglichkeit haben, den Anbieter via E-Mail zu kontaktieren. Man kann auch das Hilfezentrum besuchen, um kategorisierte Listen mit häufig gestellten Fragen zu durchsuchen.

Aus Sicherheitsgründen werden Barmittel auf von der Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) versicherten Bankkonten gehalten. Zu den Sicherheitsprotokollen für Krypto gehören Offline- und Online-Speicherung von Coins, Zwei-Faktor-Authentifizierung und modernste Überwachungstools.



eToro Regulierungen und Lizenzen



© eToro ×

eToro Lizenz (Quelle: eToro)

eToro ist bei renommierten Stellen verifiziert und lizenziert. Dadurch wird sichergestellt, dass sie alle Handelsvorschriften und -standards erfüllen, um seinen Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Folgende Lizenzen erfüllt eToro:

● Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC): eToro (Europe) Ltd. („eToro Europe“) wird unter der Lizenznummer 109/10 mit der Registrierungsnummer HE20058 reguliert.

● Financial Conduct Authority (FCA): eToro (UK) Ltd. („eToro UK“) ist mit der Firmenregistrierungsnr. 797379 unter der Firmenreferenznummer 583263.

● Australian Securities and Investments Commission (ASIC): eToro AUS Capital Pty Ltd. („eToro Australia“), ABN 66 612 791 803, hält die Australian Financial Services License (AFSL) 491139, ausgestellt von dieser Aufsichtsbehörde.

Fazit: eToro Erfahrungen



eToro ist ein sehr seriöser und umfangreicher Online-Broker mit allen wichtigen Aspekten und Risikomanagement-Tools, die für Händler aller Art geeignet sind . Somit ist nach unseren eToro Erfahrungen der Broker bestens für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet. Die Mindesteinzahlungsanforderung ist angemessen, sodass man nicht einen riesigen Betrag berappen muss, nur um loszulegen.

Zudem bietet eToro alles, was man zum Traden benötigt. eToro bietet die besten Handelsmöglichkeiten, eine zuverlässige und schnelle Auftragsabwicklung und ein freundliches Support Team, das sehr schnell und kompetent genug ist, um alle Anfragen problemlos zu beantworten.

Es ist nicht wirklich überraschend, wenn andere Broker versuchen, in die Fußstapfen von eToro zu treten. Der Broker ist aufgrund seiner zahlreichen bemerkenswerten Funktionen der mitunter populärste Handelsdienst auf dem Markt ist.

Jetzt bei eToro anmelden*





*= CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 68% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.